Fondi Ue, Conte tenta di rassicurare: ​"Ora non possiamo galleggiare"

Giuseppe Conte si è presentato per l'ultima volta alla stampa nel 2020 per fare il punto sull'anno in via di esaurimento a Villa Madama. Un anno straordinario, che ha visto il presidente del Consiglio assoluto protagonista della scena politica, economica e sociale fin da febbraio, quando l'epidemia di coronavirus ha sconvolto il Paese e il pianeta. Con i suoi Dpcm, Giuseppe Conte ha ridisegnato il volto dell'Italia in un anno di crisi come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale. Se un anno fa, davanti ai giornalisti parlamentari, il premier annunciava il piano triennale per lo smaltimento della burocrzia, oggi lo scenario è cambiato. Al centro della conferenza ci sono il piano vaccinale ma anche il Recovery Fund e l'assetto instabile del governo.

La conferenza è iniziata con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus prima dell'apertura di Carlo Verna, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Verna ha posto sul tavolo i temi caldi di categoria, sui quali ha ricevuto rassicurazioni dal presidente del Consiglio: " Il tema delle querele e bavaglio è ancora all'ordine del giorno del Parlamento, ci sono varie iniziative parlamentari ed è giusto che si trovi la formula per portarla avanti. Il governo è disponibile a fare la sua parte e dare il suo contributo. Su iniziativa di Lamorgese e Martella è stato riattivato l'osservatorio sui cronisti minacciati, è una questione che seguiamo con attenzione ".

Giuseppe Conte ha, quindi, affrontato l'argomento del Recovery Fund, che intende iniziare a risolvere nei primi giorni di gennaio: " Dopo la bozza tecnica e i vari progetti pervenuti dobbiamo fare una sintesi politica urgente. Nei prossimi giorni dobbiamo portare in Cdm il documento di aggiornamento, altrimenti rischiamo di andare in ritardo. È un'occasione storica, dobbiamo procedere. Vorrei andare in Cdm i primi di gennaio e partire con il confronto con le parti sociali e poi attendere il contributo del Parlamento. Questo ci porterà ragionevolmente a portare il progetto definitivo in Europa a metà febbraio ". Ammette un problema in Ityalia, perché " non abbiamo ancora il decumento finale, non abbiamo ancora la governance. Non va tutto bene. Dobbiamo affrettarci. Dobbiamo correre, abbiamo una grande responsabilità ".

Al centro del punto stampa anche la possibilità dell'apertura di una crisi di governo se non si trova un punto di incontro con Matteo Renzi proprio sul Recovery Fund: " Siamo perfettamente in sintonia con l'indirizzo politico della commissione della Von der Leyen. Ci ha permesso di esprimere forza sul preogetto del Next Generation Eu. Abbiamo pochi giorni davanti, non possiamo permetterci di galleggiare. Continuiamo a operare, dobbiamo confrontarci nel merito. Tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità ". Conte rivendica tutto quello fatto finora, con l'obiettivo di fine legislatura: " È una prospettiva politica molto particolare perchè stiamo attraversando una pandemia. Questo può apparire singolare nel nostro sistema paese, pur avendo una sofferenza diffusa siamo riusciti a rafforzare la nostra credibilità in Italia e Ue e non dobbiamo disperdere questo patrimonio ".

In questo momento Conte rifugge l'idea di una crisi: " Non voglio credere che si arrivi ad uno scenario del genere. Sarebbe rischioso nei confronti di questo patrimonio di fiducia che abbiamo accumulato ". Ma se Matteo Renzi darà seguito alle sue parole si passerà dal parlamento: " Non mi ci metto negli scenari ma se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare nel quale ognuno esprimerà la propria posizione e si assumerà le proprie responsabilità ".

Inevitabile il tema vaccini e Giuseppe Conte non ha mancato di pungere Vincenzo De Luca sulla questione: " Io stesso farei subito il vaccino ma aspetterò le priorità. Ci sarà un piano vaccinale ben organizzato, ci sarà un grande sforzo della macchina organizzativa ". Il presidente del Consiglio ha fiducia nel progetto e considera l'Italia all'altezza della sfida alla quale è chiamata, non "Cenerentola" d'Europa. Conta di avere " i primi risultati non prima di aprile ", quando secondo il piano vaccinale dovrebbero essere vaccinati " 10-15 milioni di italiani ". La disponibilità, rassicura il presidente del Consiglio, arriverà " entro gennaio a 2.350.000 dosi. Entro gennaio dovrebbe aggiungersi anche il vaccino Moderna ". Almomento, inoltre, Conte ha escluso l'obbligatorietà del vaccino.

Il premier ha difesto tutte le scelte fatte nella gestione della pandemia, attribuendo la responsabilità a fattori non controllabili: " Gli esperti dicono che dei fattori che hanno contribuito all'alto numero di decessi c'è che abbiamo la popolazione più vecchia d'Europa, in Italia si invecchia male. Teniamo anche conto che siamo stati il primo paese occidentale dove è scoppiata la pandemia in modo così incisivo ".

Dopo un rapido passaggio sulla situazione penitenziaria del Paese, con la rassicurazione di un progetto di edilizia penitenziaria per il miglioramento della situazione, ha informato sul piano di assunzione per 2000 nuovi agenti di polizia penitenziaria.

Sulla scuola, invece, il premier punta sulla " massima flessibilità " per la ripartenza il 7 gennaio: " Io auspico che le scuole possano ripartire con una didattica mista ". Le prospettive sonog ià cambiate rispetto a poche settimane fa, quando si parlava del ritorno al 75% in presenza: oggi si dovrebbero riaprire con didattica 50/50 " senza mettere a rischio le nostre comunità ". Una decisione presa in considerazione del fatto che " il trasporto si è rivelato uno dei momenti più critici ". Appurato che a bordo dei mezzi non è attualmente possibile mantenere il distanziamento, perché bisognerebbe " quintuplicare la flotta dei mezzi di trasporto ". In ragione di questo, ha dichiarato che " abbiamo investito 3miliardi per sostituire la flotta dei bus, stanziato 390 milioni per favorire il noleggio di mezzi privati, tutte iniziative che devono essere messe a terra a livello regionale ".