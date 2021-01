Conte invoca i costruttori, il coro dal centrodestra: "Mastella! Mastella!"

Giuseppe Conte oggi alla Camera ha cercato di recuperare ancora qualche voto per proseguire nel suo incarico. Un'impresa difficile per il presidente del Consiglio, che si è appellato ai singoli deputati per ottenere il loro sostegno. Il clima in Aula non era disteso, anzi. Al termine della comunicazione di Giuseppe Conte sono stati alzati alcuni cartelli che invitavano il premier alle dimissioni. Ma è stato soprattutto un coro a infastidire in maniera evidente il presidente del Consiglio, che ha dovuto interrompere il suo discorso per dar modo al presidente Roberto Fico di richiamare l'ordine.

È stato un intervento che si è comunque svolto in relativa tranquillità e senza troppi scossoni. Solo un'altra volta, oltre a quella già citata, il presidente Fico è dovuto intervenire. La causa un semplice vociare proveniente dai banchi del centrodestra, tre le cui fila il discorso di Giuseppe Conte non è stato particolarmente apprezzato. Conte ha da prima lodato l'operato del suo esecutivo, che fino a qualche settimana fa veniva definito " il più bello del mondo ". È orgoglioso del lavoro fatto nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e ha elencato tutte le misure economiche che il suo governo ha messo in campo per far fronte alla gravissima crisi che sta flagellando l'Italia ma, in generale, l'intero pianeta. Ha esposto senza interruzioni quasi tutto il suo discorso ma, arrivato alla fine, quando si è rivolto ai parlamentari, invitando i singoli deputati a " dare il proprio contributo " per sostenere l'esecutivo, ora che Italia viva ha deciso di passare all'opposizione, dai banchi del centrodestra si è sollevato un coro rumoroso: " Mastella! Mastella! ".