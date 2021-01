La mossa di Conte per provare a salvarsi: "Assegno unico per ogni figlio"

Articolo in aggiornamento

" A partire da luglio partirà una riforma epocale: l'assegno unico mensile per ogni figlio fino a 21 anni ". Lo ha annunciato Giuseppe Conte, intervenuto alla Camera per convincere quanti più voltagabbana possibili a votare la fiducia per evitare che la crisi di governo possa portare alle elezioni anticipate. " Confidiamo ancora in una stagione riformista. Ancora oggi c'è una visione. Stiamo affrontando una sfida di portata epocale ", ha dichiarato aprendo il suo discorso. E ha parlato di una " solida vocazione europeista " e di un " disegno riformatore ampio e coraggioso ". Inevitabile il passaggio sull'emergenza Coronavirus, che ha costretto l'esecutivo giallorosso a compiere scelte sulle libertà delle persone. Il premier ha pertanto parlato della gestione e dell'operato della sua squadra: " Se io oggi a voi che siete in Aula e ai cittadini posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta è per la consapevolezza di chi ha impiegato tutte le energie possibili per la comunità nazionale ". Successivamente ha elencato tutte le misure economiche messe in campo, dai ristori per le attività colpite dalle restrizioni alla no tax area per gli universitari.

Non potevano ovviamente mancare le parole sulla crisi politica. " Gli attacchi mediatici sono stati aspri e a volte anche scomposti ", ha tuonato in maniera stizzita. L'intenzione è quella di risolvere l'impasse all'interno del Parlamento, secondo i principi di trasparenza e linearità: " Non ravviso plausibili fondamenti per l'apertura di questa crisi. Deve trovare soluzione in Parlamento ". Ha poi messo in guardia sui possibili rischi che potrebbero scaturire: " Rischiamo di perdere il contatto con la realtà. Questa crisi ha provocato profondo sgomento nel Paese. Rischia di produrre danni notevoli, anche perché ha causato l'aumento dello spread e ha attirato l'attenzione dei leader internazionali ".

" Confesso di avvertire un certo disagio per questa crisi che si consuma mentre molti cittadini ancora soffrono per la perdita di qualcuno. C'è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No ", ha aggiunto. Dunque non ha visto di buon occhio le continue pretese e richieste sempre più incalzanti concentrati sui temi divisivi delle forze di maggioranza: " I ministri sono tutti testimoni del fatto che ogni sforzo è stato per evitare che questa crisi, ormai latente, potesse esplodere ".

L'appello per un nuovo governo

Conte infine è passato all'appello rivolto ai deputati presenti, a coloro che volessero farsi costruttori: " Sappiate che questo è il momento giusto per contribuire alla prospettiva di governo, declinata in senso europeista e anti-sovranista. Adesso si volta pagina. Il governo ha bisogno di massimo consenso possibile e il più ampio consenso in Parlamento. Servono un governo e forze parlamentari volenterose e consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della sua delicatezza ".

A suo giudizio l'alleanza giallorossa può già contare su una solida base europeista, di dialogo, alimentata da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e uguali: " Sarebbe un arricchimento di questa alleanza poter acquisire contributo politico di formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista, liberale, popolare, socialista ". In conclusione non ha fatto mancare una limpida frecciatina rivolta a Matteo Renzi e al gruppo di Italia Viva: " Servono donne e uomini che sappiano rifuggire la tentazione di guardare agli interessi personali, a egoismi inutili e personalismi, disponibili a mantenere una elevata dignità nella politica ".

"Fiducia nei parlamentari"