L'ultima del Dibba: "Vado in Russia per capire cosa pensano di noi"

Dibba saluta tutti e va in Russia. Tenetevi forte: a raccontare cosa accade nella terra di Putin, ora, ci penserà lui. L'ex parlamentare M5s ha infatti annunciato sui social la sua imminente partenza per il Paese dello Zar, con l'obiettivo di documentare e conoscere " quel che pensano dall'altra parte " del mondo. Così, a poco più di cento giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, Alessandro Di Battista realizzerà quel progetto che - ha rivelato lui stesso - gli era iniziato a balenare nella mente da alcune settimane.

" Nelle prossime ore andrò in Russia, dove mi fermerò per circa un mese e mezzo ", ha comunicato Dibba in un video postato sui social, manifestando l'intenzione di recarsi nella parte più profonda del Paese. " Lontano dalle grandi città, via via sempre più verso l'Asia e l'estremo oriente ". Nella terra di Vladimir Putin, l'ex esponente pentastellato girerà in lungo e in largo con l'appoggio del Fatto Quotidiano, per il quale scriverà un reportage, e di TvLoft, piattaforma per la quale girerà dei documentari. " Mi interessa comprendere l'altra parte, capire come si guarda oggi al mondo in Russia ", ha argomentato l'ex parlamentare, rimpromettendosi di indagare su cosa pensano i russi " del conflitto, dell'Europa, delle sanzioni, di Putin, dell'avvicinamento alla Cina ".

" Viaggerò da solo prendendo i mezzi pubblici, per lo più treni ", ha tenuto a precisare Dibba. Come se qualcuno temesse di vederlo sfrecciare in auto blu tra i villaggi sperduti della Russia. Poi, l'immancabile stoccata politica: " Non dirò adesso quali tappe farò, altrimenti mi ritrovo Salvini. Il suo viaggio mancato ha fatto tanta polemica, io invece ci vado in Russia ". La partenza dell'ex esponente 5S - che nelle scorse ore si trovava in Turchia - a quanto si apprende era fissata proprio per la giornata di oggi, 17 giugno. Ad aggiornare i suoi fan sulle proprie tappe di viaggio sarà via via lo stesso Di Battista. " Cercherò di tenere un diario di viaggio raccontando quel che vedo, gli incontri che faccio, dove vado ", ha spiegato lui.

In Russia Dibba andrà a fare " delle ricerche ", per " comprendere e non parteggiare ". E in effetti l'ex grillino avrà molto di cui studiare e di cui capire. Al riguardo, si pensi al fatto che il 22 febbraio scorso, a solo due giorni dall'avvio dell'operazione militare, il reporter scriveva questa sua profezia: " La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia fuorché una guerra ". Come noto, non è andata esattamente così. Allo stesso modo, in tv, l'ex deputato si era lanciato in osservazioni anti-Nato.