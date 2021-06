Conte, Di Maio e Pd: ora Dibba fa tremare il M5s

Torna a parlare Dibba, e lo fa senza risparmiare frecciate al suo vecchio partito ed alla maggioranza che supporta l'esecutivo presieduto dall'ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi.

Troppo distanti le sue attuali posizioni politiche rispetto a quelle espresse dall'attuale Movimento Cinquestelle, spiega l'ex deputato durante un'intervista concessa a Sky Tg24. "Il Movimento per un periodo è stata una forza politica molto compatta", dichiara Dibba, "poi sono sorti alcuni dissidi, non personali ma di idee. Io al momento ho idee profondamente contrarie a quelle del Movimento" .

Quindi non ci sarà nessuna possibilità di rientrare da figliol prodigo tra le file grilline? Stando ad alcuni quotidiani, infatti, Di Battista avrebbe ricevuto qualche avance da parte di Giuseppi, che certamente dall'operazione di un eventuale ritorno dell'ex deputato potrebbe puntare ad incassare qualche consenso in più. "Giuseppe Conte sa perfettamente che io non mi convinco nè con le poltrone nè con le candidature. Non mi importa niente di questo" , spiega l'imperturbabile Dibba. "Mi si convince solo con una linea politica certa, chiara, con proposte intransigenti. Glielo ho detto quando ci siamo visti. Ci siamo conosciuti recentemente ma abbiamo un rapporto leale" , precisa ancora.

E per quanto riguarda i rapporti con la vecchia guardia pentastellata, come sono rimasti ad esempio quelli con l'attuale ministro degli Esteri? "Con Di Maio siamo stati amici fraterni, ma forse mai come adesso c'è una grande differenza di vedute e opinioni" , precisa l'ex grillino. Differenze, ad esempio, come l'appoggio ad un governo messo in piedi con l'ausilio di parte del centrodestra? "Se tre anni fa ci avessero detto che saremmo stati al governo con Berlusconi..." , replica Dibba. "Lo chiamano governo di responsabilità ma è un maquillage per nascondere una decisione scellerata fatta dal M5S" , puntualizza. "Non dovevamo stare al governo con nessuno e ora ci stanno con tutti sostenendo un governo conservatore che si circonda di iperliberisti" .

Qual'è il giudizio dell'ex deputato sulle forze politiche all'opposizione? "Opposizione al governo Draghi? No, non c'è. In nessun altro Paese stanno tutti al governo insieme e il dramma dell'Italia è che la forza di opposizione ovvero FdI di Giorgia Meloni che è scaltra a differenza di Salvini, fa un'opposizione di facciata perchè non può attaccare gli alleati che stanno al governo. Oggi gli unici a fare opposizione sono gli ex-M5S" , dice convinto Dibba.