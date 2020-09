Conte pensiona Quota 100. Salvini: "Rivuole la Fornero"

" Quota 100 è un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestra pensionistica. Scadrà l'anno prossimo come ricordato. Non è all'ordine del giorno il rinnovo di quota 100 ". Il premier Giuseppe Conte manda in soffitta, almeno a parole, Quota 100 scatenando la furia della Lega.

“Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani. #forneromaipiù", ha tuonato subito Matteo Salvini.

Al fianco di Conte si è schierato Matteo Renzi, leader di Italia Viva: " L'abolizione di Quota 100 è una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni rimediando ancora ai danni del governo populista. Prossimo obiettivo: il Mes ".