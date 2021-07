Conte perde un altro pezzo: il M5S sempre più nel caos

Si sbagliava di grosso chi era convinto che la nuova era targata Giuseppe Conte sarebbe stata rose e fiori per il Movimento 5 Stelle. Dopo il braccio di ferro con Davide Casaleggio e Beppe Grillo, in molti pensavano che la strada fosse tutta in discesa. "Finalmente si parte e nessuno ci fermerà", era il mantra della galassia pentastellata. Che ora però deve fare i conti con il primo incidente ufficiale della nuova avventura: la senatrice Elena Botto ha lasciato il gruppo grillino per approdare al Misto. L'ex 5S lo ha annunciato attraverso un post pubblicato su Facebook: " Me ne vado dal Movimento 5 Stelle che, ormai da troppo tempo, non è più la mia casa politica. Nella politica il compromesso, la mediazione, hanno un valore positivo e persino nobile se sono al rialzo, non al ribasso. Nel tempo ci sono stati troppi ribassi ", è stata la spiegazione fornita.

Caos sulla giustizia

Ma per l'ex presidente del Consiglio gli ostacoli non sono affatto terminati. Anzi, tutto ciò potrebbe essere solamente l'inizio. A preoccupare il leader in pectore del M5S è la riforma della giustizia: il compromesso partorito con il premier Mario Draghi e il ministro Marta Cartabia ha creato un notevole malcontento nei gruppi e nella base grillina. Una situazione esplosiva su cui i 5 Stelle hanno promesso battaglia, così come testimonia la valanga di emendamenti presentati.

Sul tema resta ancora forte l'incertezza, a partire dalle tempistiche. Draghi vuole chiudere subito la partita per poi concentrarsi su green pass e scuola, ma sa benissimo che il timing è soggetto a folate di vento che provengo da veti e ricatti dei vari partiti di maggioranza. La riforma è attesa in Aula venerdì per la discussione generale ma - considerando l'impasse che si avverte in commissione - c'è chi non esclude uno slittamento di qualche giorno per il via libera finale, magari all'inizio della prossima settimana.

Altri guai per Conte?