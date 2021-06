Conte pronto alla guerra con Grillo

Articolo in aggiornamento

Tutto pronto per scoprire quale sarà il destino del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte sta intervenendo in conferenza stampa per spiegare la situazione nel M5S e i rapporti con Beppe Grillo. Nel pomeriggio era filtrato pessimismo: fonti di primo piano avevano parlato di " posizioni inconciliabili ". Nel tardo pomeriggio di ieri ci sarebbe stata una telefonata tra i due: inizialmente si era parlato di spiragli di ottimismo per la buona riuscita di mediazione, ma con il passare delle ore le positività erano andate a sbattere con una fase di stallo a oltranza. " La telefonata è andata malissimo. Ormai è davvero difficile ci si possa mettere d'accordo... ", aveva riferito chi aveva parlato di Grillo. Inoltre è saltato il blitz del garante a Roma: probabilmente ha ritenuto che non fosse utile rimettersi in viaggio verso la Capitale.

Caos nei gruppi M5S

La situazione di totale incertezza ha agitato le acque nei gruppi pentastellati. Gli eletti della Camera sembrano schierarsi dalla parte di Grillo, mentre al Senato le truppe contiane potrebbero avere maggiore peso. Fonti autorevoli del Movimento 5 Stelle, a poche ore dalla conferenza stampa dell'avvocato, avevano palesato uno stato di agitazione dovuto anche alle eccessive pretese di Conte: " Lo abbiamo chiamato per rilanciare il Movimento, non per scatenare la guerra mondiale ".

Il timore dei partiti del governo è che le cricostanze possano finire per minare la stabilità dell'esecutivo e produrre forti ripercussioni sulla tenuta della maggioranza. Le fibrillazioni si potrebbero ripercuotere sulla squadra di Mario Draghi, soprattutto perché il M5S è azionista di peso. Si guarda con preoccupazione a quella fronda di senatori pronti a seguire Conte qualora dovesse formare un partito tutto suo. Il serio rischio è quello di un esodo dal Parlamento, con più di qualche eletto grillino pronto a dire addio e a sfilarsi dal governo.