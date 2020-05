Conte si fa lo spot alla Camera: "Abbiamo fatto scelte giuste"

L’informativa di Giuseppe Conte nell’aula di Montecitorio è uno spot alle misure adottate dal suo governo per affrontare l’emergenza sanitaria e la crisi economica causate dalla pandemia di coronavirus.

Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per ragguagliare sulla Fase 2 e sul decreto Rilancio: "Dobbiamo riavviare il motore del Paese. Siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è la sfida più difficile e non meno insidiosa di quella affrontata dall'inizio dell'emergenza quando siamo stati costretti a introdurre misure contenitive sempre più severe ed estese a tutto territorio nazionale. Per tutelare il bene primario, la salute la vita e integrità fisica siamo stati costretti a limitare gli spostamenti e imporre un distanziamento e bloccare ogni attività" .

Proseguendo nel suo intervento nell’emiciclo, il premier giallorosso ha gonfiato il petto, dicendo che non tutti sarebbero stati capaci di prendere decisioni così difficili: "Non tutti avrebbero assunto decisioni così sofferte. Dopo tre mesi esatti possiamo affermare in coscienza di aver compiuto la scelta giusta, l'unica" .

Dunque, l’inquilino di Palazzo Chigi ha ringraziato le regioni e gli enti locali per la collaborazione e a seguire anche i cittadini: "Gli italiani hanno pienamente compreso il rischio di un virus insidioso e sconosciuto, hanno condiviso un grande sforzo per contenerlo e mitigarlo. Le misure, tranne alcune eccezioni prontamente sanzionate, sono state ovunque rispettate con disciplina e consapevolezza. Se oggi possiamo dire che il peggio è alle nostre spalle lo dobbiamo ai cittadini, che hanno compiuto sacrifici e modificato le loro abitudini di vita" . E a proposito degli italiani, è arrivato anche l'invito a fare le vacanze in Italia: "Invito tutti i cittadini a fare vacanze in Italia perchè questo contribuirebbe al rilancio della nostra economia" . Sempre sulla popolazione, Conte ha ammesso di sentire crescere la sofferenza e l'inquietudine dei cittadini vista la difficile situazione.

Il rischio di un nuovo picco dei contagi è ancora e sempre dietro l’angolo, motivo per il quale Conte sottolinea come in questa Fase 2 ci voglia "prudenza, il rispetto delle distanze di sicurezza e le mascherine. Abbiamo fiducia e responsabilità, ma non è il tempo di party e movida" . Inoltro, su questo versante il sedicente avvocato del popolo spiega come il governo sia consapevole del fatto che in queste settimane si potrà avere una nuova risalita dall curva del contagio in alcune zone del Paese: "Ma è un rischio calcolato che terremo sotto osservazione. Considerato questo questo pericolo non possiamo fermarci in attesa di un vaccino, altrimenti il tessuto produttivo sarebbe stato irrimediabilmente compromesso" .