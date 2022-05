Così i 5 Stelle sono evaporati nel nulla

C'è un numero ben preciso che restituisce la fotografia di un Movimento 5 Stelle che ha raggiunto ormai una fase di declino assoluto, soprattutto nei territori che all'origine erano visti come il vero serbatoio di voti. Il quadro adesso è ben differente e le realtà locali si sono trasformate in una polveriera, tra il fuggi fuggi degli attivisti e le vaste quantità di preferenze perse per strada.

La scomparsa del M5S nelle città ne è una conseguenza naturale: come riferisce il Corriere della Sera, il Movimento ha presentato una sua lista solo in 64 Comuni su 978 che a giugno saranno chiamati al voto (corrispondente al 6,5%). Il calo nel giro di un anno è stato del 38%. Numeri che parlano in maniera inequivocabile e che non ammettono giustificazioni.

La scomparsa nelle città

Quel 6,5% rischia di non essere tanto distante dalla percentuale di voti che i 5 Stelle prenderanno in molte città: in più di qualche Comune si teme addirittura di finire sotto quel numero, ma comunque arrivare alla doppia cifra sembra essere un'impresa per i grillini. Le motivazioni di una tale difficoltà vanno ritrovare nel fatto che non solo il M5S ha smentito se stesso e ha finito costantemente per tradire i propri pilastri storici, ma anche che i pentastellati hanno mollato la presa sui territori.

" Dobbiamo riflettere molto bene su questi dati. Parlare di rifondazione e chiedere pazienza non basta. Una volta avevamo i meet up. Ora siamo all’anno zero ", è il monito che arriva da un esponente del Movimento. Le critiche riguardano in particolare il nuovo corso di Giuseppe Conte, il cui compito era quello di risollevare le sorti dei 5 Stelle ma la cui leadership si sta rivelando fallimentare: " Siamo chiusi a Roma e non ci accorgiamo che le persone ci stanno abbandonando. Dove sono i vertici? ".

Ci sono altri numeri riportati da Il Messaggero che non possono passare inosservati: non c'è un solo candidato a sindaco grillino nei 26 Comuni capoluogo che il 12 giugno saranno chiamati alle urne. A questo si aggiunge che solo in 13 compare il simbolo pentastellato. Su 26 capoluoghi è stato siglato l'accordo in coalizione con il Partito democratico in 18, ma senza un candidato proprio.

Il tour di Conte

Conte sa benissimo che a giugno si andrà incontro a una catastrofe elettorale in occasione delle elezioni amministrative. Proprio per questo motivo, riferisce il Corriere della Sera, l'ex premier starebbe per lanciare il suo tour per le Comunali. L'obiettivo è quello di cercare quantomeno di limitare i danni, ma sarà assai complicato evitare uno schiaffo politico da parte degli elettori.

Fonti grilline fanno sapere che la partenza " è imminente ": le tappe dell'ex presidente del Consiglio dovrebbero toccare le principali città e alcuni centri che vengono definiti " strategici ". Il mese di giugno però sarà molto caldo per Conte, che teme di assistere a una spaccatura profondissima nel Movimento: le divergenze interne sul sostegno al governo Draghi e le frastagliate dinamiche locali potrebbero avere delle ripercussioni anche sull'asse giallorosso con il Partito democratico.

Lo smacco di Grillo