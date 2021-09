"Se questo...". Imbratta il manifesto. E la Meloni lo smaschera così

Raggiunge in piena notte un tratto di strada dove si trova affisso un manifesto elettorale di Giorgia Meloni ed approfitta dell'oscurità per imbrattare l'immagine della leader di Fratelli d'Italia: questa l'impresa compiuta da un cittadino, finito ora al centro delle polemiche dopo il post ironico della rappresentante di FdI.

L'episodio, stando a quanto riferito dalla stessa Meloni, si è verificato a Roma, e ad incastrare l'autore del gesto, di cui non è stata resa nota l'identità, sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nel video, pubblicato su Facebook dalla presidente di Fratelli d'Italia, si vede l'uomo avvicinarsi ad un poster elettorale di FdI tenendo in mano una bomboletta spray. Bomboletta utilizzata per "dotare" l'immagine di Giorgia Meloni di un paio di baffi.

Dal messaggio ironico postato dalla leader di FdI sulla propria pagina social si evince che l'episodio non ha toccato particolarmente la diretta interessata. "Onorata nello scoprire che a Roma, in piena notte, c’è gente che pensa a disegnarmi dei baffi sui manifesti elettorali. Se questo è il livello dei nostri contestatori, direi che siamo sulla strada giusta. Ps: al nullafacente in video consiglierei un bel corso per truccatore, che dite?" , ha infatti commentato la parlamentare.