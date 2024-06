Convention, voti e fondi: tutti i nodi

Ascolta ora 00:00 00:00

1. I democratici possono obbligare Joe Biden a ritirarsi?

Nessuno può imporre all'attuale presidente di farsi da parte a meno che non sia lui a deciderlo. Tutti i 50 stati hanno già tenuto le primarie e Biden ha ottenuto la stragrande maggioranza dei delegati, che si sono impegnati a votare per lui a meno che non abbandoni la corsa.

2. C'è una scappatoia per i democratici?

L'unico appiglio è la regola nº 13 dello statuto del Comitato Nazionale Democratico, in cui si afferma che «i delegati eletti alla Convention nazionale si impegnano a sostenere un candidato presidenziale che rifletta in buona coscienza il sentimento di coloro che li hanno eletti». Secondo gli osservatori questo in buona sostanza potrebbe riferirsi allo scenario di un candidato in cattive condizioni di salute fisica o mentale che non accetta la realtà. Un'ipotesi non impossibile, ma al momento altamente improbabile.

3. Cosa succede se il presidente si ritirasse prima della Convention democratica di agosto?

I delegati sarebbero a quel punto non più vincolati a votare il candidato che ha vinto le primarie, e una prima votazione senza esito aprirebbe lo scenario della «brokered convention», situazione in cui nessun singolo candidato riesce ad ottenere la maggioranza dei delegati. A partire dal secondo scrutinio ogni delegato è libero di votare per qualsiasi candidato, e il partito potrebbe proporre anche soggetti esterni che godono di ampio consenso fra le varie correnti.

4. Kamala Harris potrebbe sostituire Biden?

La vice presidente è la compagna di ticket di Biden, ma ciò non significa che lei possa rimpiazzarlo automaticamente. Neppure il presidente può decretare che lei lo sostituisca nel caso in cui decidesse improvvisamente di lasciare la gara.

5. In caso di ritiro di Biden, cosa succede ai fondi raccolti dalla sua campagna?

Ci sono ostacoli finanziari pratici: solo lui dispone della raccolta fondi e dei

soldi necessari, sul lato democratico, per pubblicare annunci, organizzare eventi, assumere personale e, di fatto, condurre una campagna elettorale. Nessun altro democratico, eletto o non eletto, dispone di questo meccanismo.