Copasir, truffa su WhatsApp: hackerato il cellulare di Volpi

Anche il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, è finito nella rete dei profili WhatsApp hackerati. Il deputato della Lega, nonché presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha denunciato immediatamente il tentativo di truffa alla polizia postale.

Hackerato profilo WhatsApp di Volpi

" Buongiorno, ho comprato da Internet ma la mia carta di credito è scaduta posso usare la tua e ti faccio un bonifico ". Questa la proposta - ovviamente fittizia - inoltrata dal profilo WhatsApp di Volpi ai contatti presenti in rubrica. Il tentativo di truffa è avvenuto attraverso una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate sugli smartphone e diventata, di recente, strumento preferito dagli hacker. Lo staff del deputato leghista - che gestisce i dossier più delicati della Repubblica - ha però subito precisato: " Non rispondete, è un fake ". Il presidente del Copasir ha denunciato subito l’hackeraggio alla polizia postale.

Al momento, non è ancora chiaro se sia trattato di "Sim Swapping" (un tipo di attacco che consente di avere accesso al numero della persona truffata), di compromissione con malware (mediante virus) o di altro genere di truffa.

La denuncia di Copasir