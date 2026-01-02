Il cordoglio di Mattarella e Meloni. Appello di Tajani alle famiglie

L'Italia si stringe attorno alla Svizzera e alle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana. Un dolore che attraversa l'intero arco istituzionale e politico, unendo voci diverse in un unico sentimento di cordoglio e vicinanza.

Sergio Mattarella invia un messaggio al presidente svizzero Guy Parmelin parlando di "profonda tristezza" per quanto accaduto e rivolgendo "un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime" e l'augurio di "pronto ristabilimento ai feriti", assicurando la "partecipe vicinanza della Repubblica Italiana". Parole di cordoglio arrivano anche da Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "a titolo personale e a nome del governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi a Crans-Montana". Ore di angoscia segnate anche dalla preoccupazione per i cittadini italiani coinvolti. A sottolineare la gravità del bilancio è il leader del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, che sottolinea come "ora dopo ora il conteggio delle vittime e dei feriti, perlopiù giovanissimi che festeggiavano il capodanno, si aggravi tragicamente", esprimendo vicinanza alle famiglie e cordoglio per le vittime.

Dal Parlamento europeo, l'eurodeputato di FdI-Ecr Nicola Procaccini parla di "immane tragedia" e di "particolare apprensione" per i cittadini italiani feriti e dispersi, confidando "nel massimo impegno delle autorità competenti e delle squadre di soccorso". Sul fronte operativo, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci assicura la piena disponibilità italiana: "Se le autorità elvetiche dovessero farne richiesta, non esiteremmo a dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale", lodando lo sforzo dei soccorritori e annunciando il trasferimento di alcuni feriti italiani all'ospedale Niguarda di Milano. Cordoglio e vicinanza vengono espressi anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein "alla comunità colpita e al popolo elvetico". Arianna Meloni, invece, sottolinea il dolore per una festa trasformatasi in tragedia. "Nel giorno in cui tutti e in particolare i più giovani normalmente si svegliano pensando alle sfide del nuovo anno, ci troviamo a seguire con il cuore in gola le notizie provenienti dalla Svizzera. Una tragedia immane che lascia senza parole". Dolore viene espresso anche dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, dai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi sarà a Crans-Montana per dare solidarietà alla Svizzera, ma anche per essere vicino ai nostri concittadini che aspettano notizie. Il vice premier ha rivolto un appello alle famiglie coinvolte nella tragedia affinché "contattino l'unità di crisi della Farnesina in modo che si possa avere una lista completa degli italiani che erano lì".