Corona sbrocca in tv: "Grillo? Che figura"

Mauro Corona, ormai fuori dalla Rai per volere di Franco Di Mare, è approdato a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico di Paolo Del Debbio in onda ogni giovedì in prima serata su Rete4. Il caso Grillo è inevitabilmente uno dei più dibattuti delle ultime settimane, più per il video di Beppe Grillo che per l'inchiesta della procura di Tempio Pausania sul figlio Ciro e sui suoi amici, tutti accusati di stupro di gruppo. Prima padre che leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo in un momento di rabbia ha registrato e condiviso un video in difesa di suo figlio, che a detta di molti potrebbe rivelarsi un boomerang per il ragazzo. Nel suo ultimo intervento, Mauro Corona ha affrontato questo tema e non ha risparmiato il leader del M5S: " In questo caso Grillo si è giocato... Ha fatto una figura... ".

L'affondo di Corona su Grillo

" Credo si sia giocato la carriera con queste esternazioni e non ha fatto bene neanche al figlio. Poteva risparmiarsi tutto ", attacca il filosofo scalatore nel programma di Paolo Del Debbio. " Le parole sono pallottole e quando le spari non è che sono dei cani che fischi e tornano indietro. Le parole sono pallottole che vanno a segno. Questa poveraccia, se tutto è provato deve denunciare a comando di Grillo? ", si scalda Mauro Corona, mettendo il focus sul passaggio del video in cui Beppe Grillo sottolinea come la denuncia da parte della ragazza sia arrivata dopo 8 giorni e non subito, insinuando che questo sia un elemento a discolpa del figlio. " Ma denuncio quando ho il coraggio, la forza. Quando mi è passata la vergogna e la paura ", sostiene Corona, esprimendo il pensiero di moltissimi italiani. " Una cosa improvvida, improvvida a se stesso soprattutto ", ha commentato ancora il filosofo scalatore.

Il commento di Salvini