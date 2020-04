Coronavirus, Berlino: "Pronti a fare la nostra parte"

L'Eurogruppo di martedì rappresenta una giornata cruciale non solo per comprendere come reagirà l'Unione europea alla imminente crisi economica provocata dal Covid-19, ma anche per il futuro stesso dell'Ue, forse mai così in bilico come nell'ultimo periodo. A Berlino lo sanno benissimo e così, anche per ingraziarsi le opinioni pubbliche dei Paesi del sud europa, i ministri degli Esteri e delle Finanze Heiko Maas e Olaf Scholz hanno deciso di pubblicare un editoriale (in edicola domani) su cinque giornali di altrettanti stati membri. Per l'Italia è La Stampa, che ne anticipa anche parte dei contenuti. I ministri del governo di Angela Merkel ammettono che " in un primo momento la risposta europea non è stata convincente " ma che la La Germania è pronta a fare la sua parte non solo sostenendo la proposta di allentare i criteri del patto di stabilità, ma estendendo " il programma di acquisto di titoli di Stato e di stanziare somme miliardarie provenienti dai fondi straordinari del bilancio Ue ".

Inoltre, aggiungono Maas e Scholz nel loro editoriale, per stabilizzare i Paesi più colpiti dalla crisi " bisogna agire in modo rapido e non complicat o". La proposta di Maas e Scholz è dunque quella di provvedere a " sufficiente liquidità in tutti gli Stati Ue " in modo da non far dipendere " la tutela dei posti di lavoro dagli umori degli speculatori ". L'importante, spiegano da Berlino, " è che i mezzi finanziari non siano vincolati a condizioni inutili ", pena " la ricaduta nella politica dell’austerità " subito dopo la crisi che " porterebbero a una disparità di trattamento di singoli Stati membri ". I ministri tedeschi difendono il Mes, il meccanismo europeo di stabilità, che a loro dire " mette a disposizione i mezzi senza bisogno di troika, controllori o commissioni ", ma va adeguato " in modo ragionevole ".