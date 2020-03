Cura Italia, Berlusconi: "Forza Italia migliorerà il decreto in Parlamento"

“ Ci impegniamo sin da ora a migliorare in Parlamento l'attuale decreto con la serietà e la determinazione che sono la cifra distintiva del nostro lavoro parlamentare ”. Lo evidenzia in una nota Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia commenta il decreto "Cura Italia" approvato oggi dal consiglio dei ministri, che contiene le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti del coronavirus.

Forza Italia prende atto degli sforzi dell’esecutivo volti ad affrontare l’emergenza sanitaria ed economica. A questo proposito, Berlusconi afferma l’importanza di “ rassicurare le famiglie e i lavoratori costretti a rimanere a casa, difendere i posti di lavoro dalla chiusura della stragrande maggioranza delle aziende e dai prevedibili cali di fatturato ”. Ma sottolinea che alcuni provvedimenti non soddisfano il partito, a cominciare dai provvedimenti su commercianti, liberi professionisti e partite Iva.

Il Cavaliere spiega che Forza Italia ha sottoposto al governo le sue proposte, dimostrando come sempre competenza e serietà. L’ex premier precisa però che alcune sono state accolte, invece altre non state prese in considerazione. “ Avevamo chiesto di sospendere - prosegue la nota -, come legittimamente richiesto dalle categorie economiche e professionali, i versamenti fiscali a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi almeno per tutto il 2020 ”. Berlusconi evidenzia che l’esecutivo ha deciso in modo diverso in quanto ha rinviato i versamenti solo per le attività chiuse per decreto, mentre le aziende di medie dimensioni dovranno rispettare i loro obblighi fiscali.

Sono ritenute “ una risposta parziale e insufficiente ” anche i 600 euro una tantum per il lavoro autonomo e la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori che durerà 9 settimane, un periodo considerato “ brevissimo ” da Forza Italia. “ Come credo sia ormai palese - scrive Berlusconi -, siamo impegnati nel sostegno allo sforzo corale del Paese contro un virus che non solo miete vittime, ma rischia di far saltare l'intero sistema economico ”.