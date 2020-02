Coronavirus, centrodestra incalza i giallorossi: "Governo pretenda chiarezza da Pechino"

Lo scontro tra governo ed opposizioni si accede ora sul Coronavirus. Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato d'emergenza per sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con il conseguente stanziamento di 5 milioni di euro per l'emergenza.

E il centrodestra unito è passato all'attacco. " È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli italiani? - ha tuonato Matteo Salvini - La Lega, da giorni, chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo 'speculatori' e sciacalli. Mi sembra evidente che nei giorni scorsi qualcuno non ha valutato con la tempestività del caso quello che stava arrivando dalla Cina. Il virus è presente in tutti i continenti e qualsiasi arrivo in Italia deve essere controllato. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare. Il governo si è rivelato incompetente ". Un duro attacco che ha fatto infuriare i giallorossi che hanno definito il leader leghista un " cialtrone " e uno " sciacallo ". " Non c’è motivo di suscitare panico o allarme sociale - ha dichiarato il premier Giuseppe Conte -. Questo non è il tempo delle polemiche, non accetto assolutamente polemiche politiche. È il tempo della responsabilità ".

" Penso che l’Italia debba restare unita quando ci sono queste vicende che coinvolgono le comunità a livello internazionale e mondiale - ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza -. Non ci si divide tra maggioranza e opposizione. Quindi, non inseguo chi intende lucrare politicamente su questa vicenda ". Ha chiesto spiegazioni Giorgia Meloni invitando il governo a pretendere " dalle autorità preposte e dalla Cina informazioni certe e le divulghi al popolo italiano. Fratelli d'Italia è pronta a fare la sua parte ".