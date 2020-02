Macron a Napoli tra contestazioni e battute: "Blocco frontiere? No"

"Sono molto felice di esser qui con il mio amico presidente Mattarella per questo summit tra Italia e Francia. E sono molto felice di essere a Napoli, città che amo profondamente. Il teatro di Eduardo mi ha sempre accompagnato". Sono queste le parole usate dal presidente francese, Emmanuel Macron, una volta giunto a Napoli per partecipare al XXXV vertice intergovernativo bilaterale Italia- Francia per la ripresa del "Trattato del Quirinale", che si sta svolgendo al Palazzo Reale di Napoli.

Macron, insieme al premier Giuseppe Conte, prima degli impegni istituzionali è andato in giro per la città partenopea visitando alcuni luoghi più affascinati del capoluogo campano tra cui la Cappella Sansevero che custodisce la straordinaria opera del "Cristo velato" e il Teatro San Ferdinando.

Nonostante il clima informale, il presidente ha risposta ad alcune domande dei cronisti tra cui quella di una possibile chiusura delle frontiere con l’Italia vista l’emergenza coronavirus. Macron in modo categorico ha, però, smentito questa possibilità.

Il fuoriprogramma è continuato con una pausa caffè alla storica pasticceria Scaturchio. Lasciando il bar, Macron si è imbattuto in un gruppo di studenti francesi che non hanno perso l’occasione per scambiare qualche battuta con il presidente. I giovani gli hanno prima raccontano di essere marsigliesi e di tifare per l'Olympique Marseille e, poi, li hanno raccomandato: "Presidente, non prenda il Coronavirus, mi raccomando". "Attenti anche voi" , è stata la replica di Macron.

Dopo il tour, il presidente francese il premier Conte hanno raggiunto Palazzo Reale per l’avvio del vertice. Prima di entrare, i due hanno sostato a piazza Plebiscito, dove la fanfara dei carabinieri ha suonato l'inno italiano e francese. Qui inaspettatamente, Macron ha subito la contestazione di alcuni turisti transalpini presenti in piazza che hanno espresso il loro malcontento gridando "Macron dimission, Macron dimission".

Dopo questo imprevisto, il premier italiano ed il presidente francese hanno passato in rassegna alcune auto storiche dei due Paesi esposte nel cortile d'onore della reggia borbonica e fatto la fotografia di rito sulla terrazza del palazzo con vista sul Vesuvio. Il vertice è iniziato intorno alle 16.30. Conte e Macron si sono riuniti in bilaterale, mentre altrettanto hanno fatto i ministri delle due delegazioni. Alle 17.30 si è tenuta invece la plenaria con il premier, il presidente e tutti i ministri.