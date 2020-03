Coronavirus, le nuove misure: chiuse la Lombardia e 11 province

A fronte del dilagare dell'epidemia, il governo sta lavorando a un nuovo decreto "per fermare il contagio da coronavirus" . Le restrizioni, che dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile, riguarderanno tutta la Lombardia e undici province di Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Da tutte queste zone gli ingressi e le uscite saranno consentiti soltanto per "motivi gravi e indifferibili" . Di fatto non esistono più "zone rosse" ma "zone di sicurezza" in cui saranno in vigore limitazioni ferree.

Nel primo articolo della bozza, che dovrebbe essere varato questa sera, il governo vieta "in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita" dalla Lombardia e da altre unidici province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria), nonché gli spostamenti all'interno degli stessi territori ad eccezione di quelli "motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza" . In tutte queste aree, almeno fino al 3 aprile, saranno chiuse le scuole, i musei e gli impianti sciistici e saranno sospesi tutti i concorsi pubblici (ad eccezione di quelli per il personale sanitario, per l'abilitazione della professione di medico chirurgo e per la protezione civile). Verranno, inoltre, "sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina" e "tutte le manifestazioni (...) di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso" . Anche l'apertura dei luoghi di culto dovrà essere strettamente condizionata all'adozione di "misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro" . Le stesse restrizioni dovranno essere rispettate anche dai gestori di bar e ristoranti qualora vogliano tenere il proprio esercizio aperto. In caso di violazione verranno sanzionati con la sospensione dell'attività. Nei negozi, invece, dovrà essere garantito "un accesso (...) con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone" . Qualora non fossero in grado di garantirlo, dovranno tenere chiusa la struttura.