Coronavirus, Conte incontrerà il centrodestra. Telefonata Salvini-Mattarella

È stata " cordiale e cortese ” la telefonata di questa mattina tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il centrodestra aveva infatti chiesto di essere ricevuto dal capo dello Stato in merito alle proposte per affrontare l’emergenza coronavirus.

L’ex titolare del Viminale ha ringraziato Mattarella “ per la disponibilità e per l'impegno a favorire un'interlocuzione tra il governo e l'opposizione per creare quel clima giusto di una vera collaborazione per il bene del paese e uscire insieme dall’emergenza ”. Quindi ha informato del colloquio Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Incontro Conte-opposizioni

L’ex vicepremier ha informato che dopo la telefonata con Mattarella è arrivata anche quella del premier Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha invitato le opposizioni di centrodestra stasera alle 19 a Palazzo Chigi per un confronto sulla situazione attuale. Anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha detto di aver ricevuto una telefonata da Conte e ha confermato l’appuntamento di questa sera. Tajani ha assicurato che durante l’incontro “ farà valere le proposte di Forza Italia spiegando quali sono le modifiche da apportare al decreto Cura Italia ".

Le proposte della Lega

Intanto la Lega ha elaborato 5 priorità economiche: protezione del lavoro, partite Iva, interventi a tutela delle imprese, anno bianco fiscale e sostegno agli enti locali.

Per il partito di Salvini, è fondamentale evitare che la crisi distrugga altri posti di lavoro. La Lega riconosce che l’esecutivo ha esteso in vari modi la cassa integrazione guadagni (cig) “ ma resta molto da fare per facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali - si legge nella pagina Facebook di Salvini -, snellendo i passaggi burocratici, e garantirne l’efficacia, estendendoli nel tempo ”.

Anche per il lavoro autonomo rimane molto da fare secondo la Lega. Quest’ultima evidenzia che nel nostro Paese ci sono 3,3 milioni di partite Iva tra imprenditori individuali e lavoratori indipendenti, i quali stanno perdendo ogni fonte di guadagno con il blocco delle attività e nel frattempo devono pagare gli affitti e altre spese. “ L’indennità di 600 euro proposta dal Governo - si legge nel post - è insultante per l’importo e discriminatoria nell’applicazione ”.

Secondo la Lega sono necessari interventi a sostegno della liquidità delle imprese. Quanto deciso dal governo non basta. Occorrono varie misure tra cui “ generalizzare e prolungare le sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi, e agevolare la compensazione dei crediti fiscali e commerciali verso la Pubblica amministrazione ”.