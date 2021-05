"Se fosse lui a uscire...". Così Letta prepara la guerra a Salvini

Un’accelerazione per spingere Matteo Salvini fuori dal governo. Per avere di nuovo la golden share sulla maggioranza e rendere il governo Draghi molto più somigliante al Conte 2. Nel Partito democratico più di una voce si è levata contro il leader della Lega. “Se uscisse dalla maggioranza? Magari…”, è il mantra di più di un deputato. Ma, ovviamente, la colpa dovrebbe ricadere sulle spalle di Salvini. “Mica lo cacciamo, se lui decide di andarsene non potremmo certo disperarci per trattenerlo”, è la sintesi di un ragionamento fatto a IlGiornale.it. Infatti, il segretario Enrico Letta non ha l’intenzione di indossare i panni del buttafuori. Non in maniera diretta.

Per questo motivo sul tavolo saranno calati dei temi indigesti al centrodestra. Uno dopo l’altro. Il ddl Zan è stato il primo passo. “Per noi è una questione di identità politica”, spiegano fonti dem. E ancora: “I cosiddetti temi divisivi non devono investire il governo, ma riguardano l’attività parlamentare”. Certo, ma la Lega, attraverso il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, ha sottolineato: “ Anche noi potremmo mettere sul tavolo dei temi divisivi ”. Sarebbe il tutti contro tutti. Il prossimo fronte sarà quello dei migranti. A Largo del Nazareno in molti scommettono sul rilancio per l’approvazione dello Ius Soli, quando con la bella stagione aumenteranno gli arrivi sulle coste italiane. Anche in questo caso la linea è già pronta: la legge è stata messa sul tavolo fin dall’inizio del mandato di Letta, “nessuno vuole creare problemi a Draghi”, è il mantra autodifensivo.

Letta aspetta Conte

Il progetto è ambizioso. Per essere realizzato, secondo quanto apprende IlGiornale.it, a Letta serve una spalla forte, un interlocutore solido, che al momento non c’è. Perché in Parlamento contano i numeri e il Movimento 5 Stelle, volenti o nolenti, resta centrale. Solo che il M5S è vittima delle proprie contorsioni, tra crisi di identità, carte bollate con Davide Casaleggio e i problemi di Beppe Grillo. La strategia, a Largo del Nazareno, è legata al futuro di Giuseppe Conte: Letta non ha ancora la forza numerica per fare la guerra a Salvini. Dunque, necessita di un supporto dell’ex presidente del Consiglio: è necessario per arrivare a una sorta di accerchiamento dell’avversario per favorire una rottura. Possibilmente prima del semestre bianco.