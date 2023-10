Così la mobilità futura è già nel nostro presente

La mobilità del domani ha una direzione ben chiara ed è quella elettrica. L'auto però dovrà continuare a essere un mezzo accessibile al maggior numero di persone, ed è in questa ottica che si sta muovendo Kia. Il costruttore sudcoreano sta sperimento questo sentiero con successo grazie alla EV6, crossover premiato con il titolo di «Car of the Year 2022», e all'imponente EV9, SUV di altissimo profilo che a brevissimo irromperà sulla scena. In cantiere ci sono anche tre nuovi modelli di piccola e media taglia, che amplieranno notevolmente le porte d'accesso al mondo dell'elettrico. Kia ha svelato le proprie carte, mostrando il piano di sviluppo di un'ampia gamma di veicoli elettrici con prezzi compresi tra 30.000 e 80.000 euro. Tra quelli di fascia media si inseriscono i concept EV3, EV4, modelli recentemente presentati, che vanno a innestarsi in uno scenario nel quale l'attenzione non è focalizzata soltanto sulle emissioni zero di CO2, grazie alla trazione elettrica, ma anche sulla sostenibilità della macchina nella sua natura più intima.

La EV3 è la più piccola, segue la EV4, ma entrambe strizzano l'occhio all'ecologia persino nella loro fase di produzione grazie all'uso di materiali innovativi e sostenibili, e di metodologie eco-compatibili. Ad esempio, per gli interni della EV3 sono state adoperate strutture in fibra naturale, al posto di quella in carbonio, mentre per la EV4 si è cercato di definire una nota di unicità tramite il cotone riciclato al 100% dei tessuti, tinti con coloranti di origine naturale, e la fibra di canapa. Questo progetto non è futuribile, ma è già stato attuato. Infatti, sulla EV9 è stato ridotto al minimo l'impatto sull'ambiente nella fase di produzione, introducendo 10 elementi sostenibili indispensabili per tutte le nuove linee di modelli Kia, a partire dalla bioplastica. La Kia EV6 è un modello rivoluzionario che ha riscosso consenso trasversale, merito di una piattaforma moderna (E-GMP) con batteria da 77,4 kWh, di dotazioni all'avanguardia e di un design unico. La EV5, terzo BEV del costruttore asiatico, segue le orme tracciate dal crossover che ha conquistato il mondo intero, seguendo i principi enunciati nella filosofia di design Kia «Opposites United», con la quale il potere dei contrasti, della discontinuità e delle contrapposizioni riesce a creare delle opere dai tratti inconfondibili. Per la Cina, il modello standard, provvisto di una batteria da 64 kWh e di un motore da 160 kW, dovrebbe avere un'autonomia di guida di 530 km secondo i parametri del China Light Duty Vehicle Test Cycle (CLTC) . Il modello long-range, dotato di una batteria da 88 kWh e dello stesso motore da 160 kW, punta a raggiungere un'autonomia di 720 km. Infine, la AWD long-range sarà provvista di una batteria da 88 kWh e di una potenza combinata di 230 kW, con un motore da 160 kW sull'asse anteriore e uno da 70 kW su quello posteriore. Con il modello AWD, Kia si pone l'obiettivo di un'autonomia di guida di 650 km in base agli standard CLTC. Inoltre, EV5 offre una capacità di ricarica rapida che consente di caricare la batteria dal 30% all'80% in soli 27 minuti. Insomma, non resta che abbracciare un futuro che è già presente.