Così Renzi incontrava la "spia" Mancini all'autogrill

L'ex premier Matteo Renzi incontrava la super-spia Marco Mancini all'autogrill mentre preparava le manovre politiche per far cadere il governo Conte. A documentarlo è la trasmissione di Rai3 Report, in un servizio di di Danilo Procaccianti e Giorgio Mottola, che andrà in onda questa sera. Il contatto fra Renzi e Mancini avviene il 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell'autogrill di Fiano Romano, nei pressi della Capitale, e dura - sempre secondo Report - una quarantina di minuti. A confermare l'identità di Mancini un ex collega dello 007 italiano. Per chi non lo conosce Mancini è un agente del Dis, l'agenzia che coordina Aisi e Aise, cioè i servizi segreti che si occupano rispettivamente dell'interno e degli esteri. Com'è noto, il 5 luglio 2006 Marco Mancini venne arrestato con l'accusa di concorso in sequestro di persona riguardo al rapimento di Abu Omar, imam egiziano della moschea di viale Jenner a Milano, vicenda dalla quale venne successivamente assolto.

Renzi e la super-spia Mancini all'autogrill

Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, è un periodo convulso per il servizi segreti italiani quello nel quale i due si incontrano all'autogrill nella periferia romana. In quel lasso di tempo, infatti, Mancini punta a una funzione più operativa, dentro l'Aise o l'Aisi. In subordine, sperava almeno di essere nominato vicedirettore del Dis, accanto al direttore Gennaro Vecchione e al posto di Carmine Masiello che avrebbe potuto essere nominato sottocapo allo Stato maggiore della Difesa. Per alcune settimane, Mancini ha buone possibilità di fare il salto. Ha il sostegno di Vecchione e non gli sono ostili neppure i Cinquestelle, consigliati dal magistrato antimafia Nicola Gratteri. Alla fine però non se ne fa niente: il premier Conte avvia un giro di poltrone dentro i servizi, ma Mancini resta al suo posto. Nei mesi precedenti era esplosa una dura contesa sui servizi di sicurezza. Prima sulle regole per la proroga dei vertici, poi sulla delega affidata dalla legge al premier, infine sulla Fondazione per la cybersecurity. Matteo Renzi, però, insiste: Conte deve cedere la delega sui servizi segreti, altrimenti si va a casa. Il 30 dicembre, con una mossa disperata, l'ex avvocato del popolo cede e si apre uno spiraglio nella trattativa tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva per scongiurare la crisi di governo. Il premier si dice pronto a cedere sull'intelligence, ma in cambio chiede il via libera, in tempi strettissimi, sul Recovery plan italiano. Conte, infine, si dimetterà il 26 gennaio, per fare posto all'attuale premier, Mario Draghi.

L'Interrogazione di Italia Viva su Report