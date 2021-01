"Tg1 indecente sulla Lombardia". E il caso ora finisce in Vigilanza

Non si placa la polemica sulla Lombardia finita in zona rossa per un errore nel calcolo di dati da parte del ministero della Salute. La vicenda, che sta penalizzando un'intera regione, i cittadini e l'indotto economico, ha innescato una serie di polemiche a catena e ora anche la Commissione di Vigilanza Rai scende in campo. I consiglieri della Lega in commissione hanno riscontrato, infatti, una serie di infrazioni commesse dal Tg della rete ammiraglia di viale Mazzini a danno della regione Lombardia proprio sulla questione Rt e dati.

La Lega chiederà con urgenza la convocazione del direttore del Tg1 in Vigilanza

gli indecenti e falsi servizi confezionati questa sera per giustificare il disastro del ministero della Sanità sulla zona rossa in Lombardia sono solo la punta dell'iceberg

I deputati e senatori della Lega inGiorgio Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Fusco Umberto Fusco, Elena Maccanti, Alessandro Morelli e Simona Pergreffi) chiedono che il direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, dia spiegazioni in commissione la messa in onda di alcuni servizi deldelle 20 del 23 gennaio considerati tendenziosi. "- si legge in una nota ufficiale degli esponenti leghisti -".

Nel mirino dei deputati e dei senatori della Lega - che compongono la Commissione Vigilanza Rai - anche la mancata messa in onda di approfondimenti e servizi adeguati su fatti di rilevanza nazionale e internazionale. Inaccettabile per la prima rete: " Dopo aver bucato i fatti di Washington e dopo non essersi accorta della crisi di governo, la Pravda del direttore Carboni oggi ha dato sfoggio di un becero giornalismo a tesi, piegato sulle menzogne del ministero della Sanità ".