Covid, svelati gli atti riservati: ecco tutti i verbali desecretati

Tanto tuonò che alla fine piovve. E ora tutti potranno leggere, e commentare, i verbali segreti delle riunioni del Comitato tecnico scientifico che hanno giudato le scelte del governo durante le fasi più critiche della pandemia da coronavirus.

La presidenza del Consiglio dei ministri l'aveva annunciato stamattina e così è avvenuto. Sul sito del clicca qui ) sono già consultabili i primi 95 documenti. Una massa di atti enorme, che ora verrà setacciata da media ed esperti. Ad un primo sguardo non sembrano esserci grosse novità riguardo la mancata realizzazione della "zona rossa" ad Alzano Lombardo e Nembro, motivo di scontro politico per mesi e ora al centro dell'inchiesta della procura di Bergamo. Gli atti del 3 marzo erano già stati rivelati. La pubblicazione completa dei verbali permetterà, forse, di chiarire alcuni aspetti ancora oscuri, non solo sullo sbarramento della Bergamasca ma anche sulla decisione di fare un lockdown generalizzato in tutta Italia invece di propendere per chiusure selettive.

Nelle scorse settimane il governo aveva messo a disposizione della Fondazione Luigi Enaudi i primi document i. Sulla decisione di optare per una rivelazione parziale si erano scagliate le opposizioni, che chiedevano totale trasparenza. Questa è "una vittoria per Fratelli d'Italia, che ha presentato una mozione e un ordine del giorno, approvato ieri dal governo, per richiederne la messa a disposizione", dice il deputato FdI. "Un necessario atto di trasparenza dopo i primi verbali trapelati - aggiunge -, che hanno mostrato le opacità di Conte e del governo sulle scelte nel corso dell'emergenza sanitaria. Ora gli italiani potranno giudicare le responsabilità dell'esecutivo". Gli atti saranno resi disponibili dopo 45 giorni dalla data di svolgimento delle riunioni cui fanno riferimento.