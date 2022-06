"Obiettivo è vincere insieme". Cresce FdI nel centrodestra che vince

Il centrodestra unito ha ottenuto ottimi risultati alle elezioni amministrative, con la vittoria al primo turno in città importanti come Genova, Palemo e L'Aquila. Questa tornata elettorale è stata un banco di prova importante per i partiti, che hanno potuto tastare il polso reale dell'elettorato al di là dei sondaggi. Negli scenari che si sono profilati, sono arrivate importanti indicazioni per Fratelli d'Italia, le cui liste hanno superato per la prima volta la Lega. Ma, come sottolineato dal capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, non c'è nessuna sfida con gli alleati: " Noi vogliamo battere la sinistra ".

" FdI sta crescendo dappertutto ", è il coro unanime che si alza in via della Scrofa, sede romana del partito, dove si stanno seguendo con attenzione i risultati delle elezioni comunali. A Verona, per esempio, secondo la proiezione Swg per La7 relativa al voto di lista, Fratelli d'Italia ha ottenuuto l'11.6% mentre. Risultati degni nota sono stati registrati anche a Palermo, dove la lista di FdI ha raggiunto l'8,4%, e a Genova, dove Fratelli d'Italia si attesta sul 10.1%.

A Catanzaro, il partito di Giorgia Meloni ha deciso di correre da solo con Wanda Ferro, che ha superato l'8% delle preferenze avvicinandosi al 9%. Mentre a Parma la lista di Fratelli d'Italia è vicina all'8%. Giorgia Meloni preferisce aspettare di avere dati maggiormente consolidati prima di rilasciare dichiarazioni ma Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, ha già espresso la soddisfazione di FdI per i risultati ottenuti in questa tornata elettorale: " I dati che arrivano dalle sezioni parlano di una crescita esponenziale di Fratelli d'Italia in tutta Italia. Il Pd prende schiaffi dappertutto: a Palermo, Genova, L'Aquila... ".

Il risultato ottenuto alle elezioni comunali fa fare un ulteriore passo in avanti a Fratelli d'Italia nell'affermazione nella coalizione di centrodestra e in via della Scrofa si ribadisce il concetto già espresso da Matteo Salvini: " Dove il centrodestra si presenta unito registriamo affermazioni: penso a Palermo, Genova, L'Aquila. Dove si presenta diviso, paga scotto. È una questione matematica, ma è anche questione politica ". E anche Donzelli ha ribadito che non ci sono gare interne nel centrodestra: " Non ci appassiona il derby di chi arriva primo all'interno della coalizione. L'obiettivo è vincere insieme ".