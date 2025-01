CriptoMelania debutta e subito sbanca il mercato

Ascolta ora 00:00 00:00

Euforia e speculazione vanno di pari passo nel clamore creatosi attorno alle due cripto meme lanciate negli scorsi giorni da Donald Trump e dalla first lady Melania. La corsa frenetica a comprare $Trump e $Melania è solo l'ultima testimonianza delle elevatissime aspettative per la svolta pro-criptovalute promessa dal leader repubblicano. Trump, che in passato aveva bollato il Bitcoin come «una truffa», ha cambiato radicalmente la sua visione e intende fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle cripto e punta anche istituire una riserva strategica in Bitcoin.

L'annuncio attraverso i social della cripto meme ufficiale del 47esimo presidente degli Stati Uniti, inizialmente accolto con stupore abbinato all'incertezza che il profilo di Trump fosse stato hackerato, si è tramutato in una nuova caccia all'affare da parte dei trader. La capitalizzazione di mercato della meme coin $Trump - nel cui disclaimer si spiega a chiare lettere che «non si tratta di un'opportunità di investimento» - ha raggiunto i 14 miliardi di dollari; nella notte tra domenica e lunedì si è aggiunta la first lady Melania con la sua cripto meme che nel breve era riuscita anche a «rubare la scena» al token del marito. Importanti exchange di criptovalute, tra cui Coinbase e Binance, hanno dichiarato che intendono inserire nelle loro piattaforme anche il token di Trump. La mossa del presidente ha fatto storcere il naso agli stessi investitori in criptovalute in quanto le meme coin sono altamente rischiose in quanto legate a ondate di entusiasmo passeggero. «Si tratta di social gaming, fenomeni che possono avere grande successo nel breve, ma di valore estremamente volatile, probabilmente nullo nel medio-lungo periodo», ha commentato Ferdinando Ametrano, ceo e co-fondatore di CheckSig. Le meme coin sono infatti dei token che nascono per gioco e chi decide di specularci sopra solitamente lo fa non perché ritiene che abbiano un valore intrinseco, ma principalmente nella speranza che il «contagio comportamentale» porti a ingenti acquisti e quindi una veloce salita del prezzo, in modo da potere prendere profitto nel breve.

La meme coin più celebre è il Dogecoin, nata nel 2013 per scherzo utilizzando l'immagine di un cane Shiba Inu come logo, negli anni ha guadagnato un vasto seguito grazie alla vicinanza mostrata a più riprese da Elon Musk.

Intanto, proprio nella giornata di ieri il Bitcoin ha toccato nuovi massimi assoluti sopra i 109mila dollari.