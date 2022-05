Crosetto:"Vi dico la verità sulla Meloni"

Giorgia Meloni "in una politica maschilista ha l'aggravante di essere donna". A dirlo, in un'intervista a La Repubblica, è Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia.

L'ex deputato si chiede perché " debba fare paura Fdi al 22 o 23 per cento mentre stesso sentimento non suscitava Salvini quando era al 34 o Berlusconi quando toccò il 40" . Crosetto loda Giorgia Meloni per aver rispettato gli impegni di coalizione e, con una punta di cattiveria, dice: "Lei non ha rotto un matrimonio per scappare con Conte e Draghi", riferendosi chiaramente alle scelte compiute da Matteo Salvini. "Meloni disturba gli alleati perché ha più voti di loro", aggiunge senza troppi peli sulla lingua, convinto che il leader di FdI non stia giocando una partita personale, ma che punti a governare avendo "una visione della società".