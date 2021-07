Cuba, la dura condanna del Cav: "Ue sanzioni chi istiga violenza"

L'Unione europea non può ignorare ciò che sta accadendo in queste ore a Cuba, né le gravi violazioni di diritti umani che si stanno compiendo sull'isola caraibica ai danni della popolazione da parte del regime. Ne è convinto il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul suo profilo social per chiedere un intervento delle istituzioni europee. " L'11 luglio - sottolinea Berlusconi - si è svolta la più grande manifestazione di protesta dei cittadini cubani contro il regime comunista al grido di "libertà", motivata dalla grave situazione economica, sanitaria e sociale. Con una interrogazione parlamentare abbiamo chiesto un intervento dell’Unione europea e sanzioni contro coloro che istigano a scontri violenti tra la popolazione cubana per mettere a tacere le manifestazioni pacifiche".

Cuba, Silvio Berlusconi e il Ppe chiedono il rispetto dei diritti umani

Nell'interrogazione presentata da Forza Italia si chiede " in che modo il Seae (il servizio europeo per l'azione esterna, il servizio diplomatico dell'Ue) e la delegazione dell'Ue all'Avana intendono trasmettere la solidarietà dell'Unione europea ai cittadini cubani che, pacificamente, sono scesi in piazza per protestare contro la mancanza di libertà, la crisi sociale e la repressione? Chiederà al Consiglio sanzioni contro coloro che istigano a scontri violenti tra la popolazione cubana per mettere a tacere le manifestazioni pacifiche? Ritiene - incalza l'ex premier - che l'ordine di combattimento emesso dal presidente Díaz-Canel sia conforme alle disposizioni dell'Accordo di dialogo politico e cooperazione tra l'UE e Cuba in materia di garanzia e protezione dei diritti umani? ". L'iniziativa dell'ex premier è supportata dal Partito popolare europeo. Come riporta l'Adnkronos, infatti, gli eurodeputati italiani e spagnoli del Ppe hanno presentato un'interrogazione al vicepresidente della Commissione Europea è Alto Rappresentante Josep Borrell sui recenti sviluppi a Cuba. Nell'interrogazione, cofirmata proprio da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, gli eurodeputati chiedono che l'Ue intervenga per garantire una transizione pacifica fra il regime comunista e la democrazia. " Da ieri, centinaia di manifestanti sono stati arrestati. Il Partito Popolare Europeo chiede democrazia, libertà e cooperazione fra Europa e Cuba" , conclude il Ppe.

