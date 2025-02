"Dai macellai ai pizzaioli mancano 258mila lavoratori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2025 al settore turismo mancheranno 258mila lavoratori. Una cifra in ulteriore crescita (+4%) sul 2024. La stima la fornisce l'autorevole Centro studi di Confcommercio, che quantifica la domanda destinata a restare insoddisfatta nel campo di ristorazione e alloggio sulla base delle presenze attese Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, lancia l'allarme crescita: Trovare manodopera qualificata è sempre più difficile commenta - ed è un'emergenza che rischia di frenare la crescita economica di importanti settori del commercio».

Ma il tema è ancora più serio perché il Turismo preso nella sua accezione più ampia arriva a pesare fino al 20% sulla crescita del Pil. Al punto che la crescita delle spese legate alle presenze turistiche - a fronte della crisi del manifatturiero con gli ormai famosi 22 mesi consecutivi di produzione industriale in calo tendenziale - è considerata determinante per far chiudere in positivo il Pil 2024. Quel +0,7%, al netto del Turismo, potrebbe diventare nullo o negativo.

Tra le cause del deficit di lavoro, riassume lo stesso Sangalli, «il calo demografico e la mancanza di profili adeguati» e quindi anche di un'adeguata formazione. Questioni appena sollevate anche dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha parlato di un deficit di 100mila addetti nella manifattura italiana collegato al «problema della natalità». Per il Centro studi dei Commercianti pesano in particolare le fasce più giovani della popolazione (-4,8 milioni tra il 1982 e il 2024 nella fascia di età 15-39 anni).

Tra le figure professionali più difficili da reperire ci sono i commessi professionali (settore moda-abbigliamento) e figure specializzate, come macellai, gastronomi, addetti al pesce, ecc.

nel dettaglio alimentare; nella ristorazione, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai; nelle strutture ricettive, cuochi, camerieri e gli addetti alla pulizia e al riassetto delle camere. Tutte figure il cui profilo ideale è per l'appunto un under 40, con alle spalle la formazione necessaria per svolgere compiti che non possono più essere improvvisati.