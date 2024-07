Dall'Ultima cena al passo dell'oca woke (brutto)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ciò che sarà ricordato di più delle Olimpiadi francesi, alla fine, sarà l'inizio. Al centro delle polemiche alcuni «quadri» della cerimonia di apertura: in particolare la versione arcobaleno-Lgbtq del Banchetto di Dioniso (almeno, così nelle intenzioni degli organizzatori) che invece milioni di spettatori hanno interpretato come una parodia-gender dell'Ultima Cena, con Cristo sostituito da una donna obesa e un'ammucchiata di drag queen e trans a raffigurare gli apostoli. Scene che hanno indignato alcuni e incantato altri, ma che contrariamente a quello che dovrebbe essere lo spirito di una Olimpiade, e cioè unire sono state fortemente divisive, oscurando le parti più belle dello show. Ora. Non vogliamo criticare il carattere fluido e frocesco, direbbe il Santo Padre, dello spettacolo, cadendo nella retorica opposta dell'offesa alle radici spirituali dell'Europa. Né vogliamo inutilmente chiederci quali sarebbero state le reazioni se la parodia avesse coinvolto altre religioni, più sensibili. No. Non ne facciamo una questione morale; o peggio etica. Ma estetica. Non critichiamo la cerimonia, nel complesso noiosa, perché blasfema o provocatoria. Ma perché brutta. E non perdoneremo mai quel pezzo d'Italia e di politica che all'epoca bocciò la candidatura olimpica dell'Italia privandoci dell'orgoglio di incantare il mondo facendo sfilare gli atleti sui Fori Imperiali sotto il sole di Roma. A infastidirci non è stato il Passo dell'Oca della peggiore cultura Woke sull'Esplanade du Trocadéro. Né l'apoteosi del mondo gay-trans, celebrato tanto da renderlo non uguale a quello etero, ma migliore e quindi alla fine paradossalmente diverso (e infatti molte critiche sono arrivate anche dagli omosessuali senza piume e paillettes). No.

Ciò che ci ha lasciato perplessi da semplici spettatori che non si perdono una apertura Olimpica da Los Angles 1984 - è stata, in generale, la mancanza di élégance e di stile di cui la Francia dovrebbe essere maestra (ma vi ricordate la classe e l'ironia della cerimonia di apertura di Londra 2012?). Le drag queen obese, il ballo trangender, le donne barbute, le carnevalate da Gay pride forse non erano neppure scandalose. Ma esteticamente brutte e già viste. Che è molto peggio.