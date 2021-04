Anche Toninelli scrive un libro. "Senti il tuo amico Speranza..."

Danilo Toninelli sta scrivendo un libro. No, non è una battuta: Danilo Toninelli sta davvero scrivendo un libro. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook, mostrandosi sorridente davanti a una pila di fogli di carta e a un computer sul quale campeggia il titolo "Decreto Genova". Quindi no, non è un libro di barzellette come si potrebbe imprudentemente pensare. L'argomento del prezioso tomo lo svela lo stesso ex ministro, con quella sua spavalderia che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Comunque la notizia non è che Toninelli scrive un libro, quello possono farlo (o farlo fare) tutti. La notizia è che nel post non c'è nemmeno un congiuntivo sbagliato.

Ieri era la Giornata mondiale del libro e quale miglior modo per festeggiarlo se non facendo sapere al mondo che lui, Danilo Toninelli, sta scrivendo un libro sula tragedia del ponte Morandi di Genova? Annuntio vobis gaudium magnum: " Il libro che sto scrivendo da mesi è quasi finito. Dopo le ultime tremende notizie dell’inchiesta sul Ponte Morandi sono ancora più motivato a pubblicarlo ", scrive il nostro. Poteva fermarsi qui, ma la "sindrome del protagonista" era lì, pronta a venir fuori e quindi ecco che, scontato come solo Mariah Carey a Natale, Danilo Toninelli rivendica il suo ruolo: " Ho vissuto in prima persona quei momenti drammatici e sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario ".

E allora l'ex ministro, come una moderna vittima sacrificale, si intesta il merito della ricostruzione del ponte: " Per questo ho subito ogni genere di attacco, ma grazie a questo oggi abbiamo visto ricostruire in tempi record il nuovo ponte di Genova ". Quindi Toninelli promette: " Racconterò tutto, fino all’ultimo ". Bene così, fa piacere sapere che l'ex ministro dei Trasporti abbia una memoria così vivida dei fatti di Genova e dei suoi retroscena, quella che a tratti gli è mancata in aula per il processo Gregoretti, per fatti accaduti quasi nello stesso periodo.