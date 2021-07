Sinistra e 5S si incartano: sul ddl Zan è tutti contro tutti

Il ddl Zan continua a far discutere, provocando degli scontri anche all'interno dello stesso centrosinistra, che da tempo ne ha fatto una vera e propria bandiera.

La posizione del Pd

Da un lato la solita propaganda anti-Salvini ed anti-Meloni, che viene tirata puntualmente fuori nel disperato tentativo di compattare il gruppo. È quello che ha fatto nelle ultime ore anche la rappresentante dem nonché presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura: "Il Dl Zan segna un preciso confine tra due mondi, tra l'Europa delle libertà e dei diritti e il patto dei sovranisti anti-Ue, tra l'autocrazia orbaniana di Visegrad e le democrazie solidali del Next Generation Eu" afferma infatti Mura, come riportato da LaPresse, facendo esplicito riferimento all'Unione dei patrioti europei. "Dobbiamo rispondere senza esitazioni alle destre che negano assieme i diritti sociali e quelli della persona: Orban che impone ai lavoratori straordinari senza tetto è lo stesso delle leggi omofobe. Salvini e Meloni che stanno al suo fianco indeboliscono il Governo Draghi" , aggiunge la parlamentare dem. Nessuna novità all'orizzonte, quindi, dato che la linea tracciata dal segretario Enrico Letta è quella di approvare senza modifiche il Ddl Zan.

Scontro M5S-IV

Una cosa che, invece, non convince per nulla Italia Viva: la compagine di Matteo Renzi ha infatti presentato degli emendamenti che hanno fatto storcere il naso al Movimento CinqueStelle, ma non solo. "È più importante approvare davvero una legge contro omofobia e discriminazioni o approvare il ddl Zan?" , domanda polemicamente su Twitter il vicepresidente IV alla Camera dei deputati Marco Di Maio. "Se l'obiettivo è il primo, va detto che il ddl Zan così com'è, al Senato non ha i numeri; mentre con le modifiche proposte, potremmo avere a breve una legge. Il punto è questo" , conclude.

Come accennato in precedenza, gli emendamenti renziani hanno mandato su tutte le furie i grillini: "Gli emendamenti presentati da Italia Viva al Ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato" , accusa il gruppo pari opportunità del Movimento, come riferito da ItalPress. "Negli anni scorsi infatti - hanno aggiunto - i disegni di legge per il contrasto all'omotransfobia si fermarono proprio perchè le espressioni usate per identificare il movente d'odio, quindi omofobia e transfobia, non vennero ritenute abbastanza precise per garantire la determinatezza del precetto penale" .

Quello di Italia Viva quindi, per i grillini, non è altro che "un bieco tentativo di dare una sponda alla destra e fare in modo che questa legge - fondamentale - non veda proprio la luce. Come MoVimento 5 Stelle non lo permetteremo, la legge contro l'omotransfobia non può più aspettare. Italia Viva dica se sta con la comunità LGBTI o se la sta usando per tornaconto politico. Perchè tutto indica questa seconda ipotesi" .

+ Europa

Anche + Europa si lancia nell'agone, prendendo spunto dal modus operandi dei colleghi del Partito democratico, e quindi puntando con forza il dito contro il centrodestra: "Lega e Fratelli d'Italia stanno con Orban" , dichiara il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, "che è quello contro le libere università, contro la separazione delle carriere e a favore delle leggi omofobiche. Per me questo dovrebbe essere già sufficiente per dire che la legge Zan si porta a casa così com'è" . Non manca, tuttavia, l'invito agli "amici" di Italia Viva al fine di ottenere anche il loro prezioso consenso, ammonendoli del fatto che "non si distinguerà tra chi ha proposto modifiche e chi vuole affossare il ddl Zan" .

"Basta scontri nel centrosinistra"