Lotta sul ddl Zan: resiste per un solo voto

I numeri continuano a far tremare gli ultras del ddl Zan. Le paure e i timori per il futuro del disegno di legge contro l'omotransfobia sono testimoniati proprio dalla rincorsa al singolo voto e dalla consultazione perenne del pallottoliere: al Senato i numeri traballano e così si rischia grosso, soprattutto se si dovesse procedere con il voto segreto. La fragilità aritmetica è stata confermata questa mattina: Palazzo Madama ha bocciato le questioni sospensive presentate da Forza Italia e Lega sul ddl Zan, che chiedevano di sospendere l'esame in Aula, per un solo voto. La votazione nominale con scrutinio elettronico si è conclusa con 135 voti favorevoli, 136 contrari e nessun astenuto. Subito dopo si è aperta la discussione generale sul provvedimento.

"Dialogo o il ddl Zan muore"

Arrivano le prime reazioni. Maurizio Gasparri di Forza Italia ha fatto notare che quanto avvenuto " fa ben capire che questa legge o viene modificata nel merito o non va da nessuna parte ". Il senatore azzurro perciò ritiene che gli scenari sono già segnati: " I presunti 'vincitori' di questa mattina sono i veri e futuri sconfitti. Con i voti segreti poi questa realtà sarà ancora più evidente ". Un chiaro avvertimento è arrivato anche da Matteo Salvini, la cui linea resta quella di togliere gli elementi divisivi salvaguardando comunque l'inasprimento delle pene per le discriminazioni: " Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta ".

Lo stesso avviso è stato lanciato da Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva: " Questo voto dimostra chiaramente quello che diciamo da tempo, o si cambia rotta o il ddl Zan va a fondo. Il Pd e il M5S hanno il dovere morale di discutere e trovare soluzioni. Se continuano ad arroccarsi saranno responsabili davanti al Paese di questo fallimento ".

Il Vietnam in Senato

Nella giornata di ieri gli animi si sono accesi in Senato. A far infuriare Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali è stata la scelta della presidente Elisabetta Casellati di sospendere la seduta e di convocare la conferenza dei capigruppo per verificare la possibilità di trovare ancora un'intesa. " Lei non lo deve consentire ", ha sbottato a gran voce Pietro Grasso di Leu. Provocando l'immediata reazione della Casellati, che ha invitato i senatori a moderare i toni senza accendere il dibattito in maniera eccessiva: " Non c'è bisogno di urlare per esprimere le proprie posizioni, ognuno le esprima come crede senza esasperazioni. Gli Europei di calcio li abbiamo già vinti, non voglio un clima da stadio ".