"Ddl Zan? Le uniche impronte sul flop sono del Pd"

Se c'è una cosa che non manca ad Alessandro Zan è la tenacia: il senatore ha dichiarato che, non appena verrà eletto, presenterà nuovamente il disegno di legge contro l'omofobia, lo stesso che è democraticamente naufragato in Parlamento a causa delle troppe criticità, anche per mano dei tiratori franchi interni al Pd. Ma Zan, negando l'evidenza, pochi giorni fa ha dichiarato che sul fallimento del ddl ci sarebbero a suo dire " le impronte di Renzi ". Davanti a queste accuse, a rispondere ad Alessandro Zan è stato Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno ed esponente di Italia viva.

" Presentare disegni di legge non costa nessuna fatica. Il tema è che se i disegni di legge non diventano leggi, sono soltanto carta. E la politica che non produce risultati è soltanto propaganda, quella che riesce particolarmente bene a Zan e al Partito democratico ", sottolinea oggi Scalfarotto. Il sottosegretario specifica che " se il ddl Zan è fallito è stato perché il Pd, che doveva assicurare i voti in aula per l'approvazione del testo, ha rifiutato cocciutamente ogni sforzo di arrivare a una mediazione e ha deliberatamente scelto di andare sotto in aula, ritenendo più politicamente conveniente la sconfitta che l'approvazione della legge ".