De Benedetti spara a zero sul centrodestra. Critiche anche a Letta

Torna a dispensare patenti di serietà e affidabilità l'ingegner Carlo De Benedetti. Con una particolare predilezione, ovviamente contro il centrodestra. "Meloni è una persona camaleontica - dice a Otto e mezzo su La7 - oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerata di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata".

L'ingegnere aggiunge che "il cambiamento da Draghi alla Meloni, se non fosse una tragedia, è esilarante". E ancora: "Non penso che Draghi le farà da suggeritore, garante o patrono, come qualcuno ha scritto. Draghi è una persona seria". Poi si abbandona ad una bizzarra previsione sul Cavaliere: "Io penso che Berlusconi si sfilerà, perché a fare il paggetto della Meloni non ce lo vedo. D'altronde le posizioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi sono all'opposto" . Quanto al presidente della Repubblica "Mattarella terrà in carreggiata l'Italia, rispettando al 100% la Costituzione italiana".

Nel suo intervento nel salotto di Lilli Gruber l'editore del quotidiano Il Domani se la prende anche con il segretario del Pd: "Premesso che Letta è persona seria, corretta e competente, su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Letta non lo ha capito... Il Pd arriverà anche secondo partito, ma non serve a niente. Non si tratta di fare un'alleanza politica, ma di un'alleanza elettorale, come lo è d'altronde quella della Destra. Conte ha fatto malissimo a far cadere Draghi, non c'è dubbio, ma così facendo Letta ha rinunciato a competere. Ci ha predicato il 'campo largo' e poi è finito in un campetto. Dopo le elezioni Letta dovrebbe rimanere segretario e portare il partito al congresso" . Un modo come un altro per dire che, se tutto andrà come previsto dai sondaggi, i dem presto avranno un nuovo leader.

De Benedetti ammette comunque che voterà il Pd, come ha sempre fatto. "Da quando è stato creato il Pd, l'ho sempre votato e continuerò a votarlo, non con la convinzione che avrei voluto ma lo voterò".