"Non sa più cos'è. M5s? Mai". De Benedetti asfalta il Pd e umilia Conte

Il Partito democratico bocciato anche da Carlo De Benedetti. Ospite a Piazzapulita, trasmissione su La7, l'ingegnere si dimostra molto critico nei confronti del partito, in evidente crisi d'identità.

Alla domanda del conduttore Formigli, interessato a conoscere l'opinione dell'imprenditore in merito a un possibile scioglimento del Pd, De Benedetti risponde: " Sono a favore di una drastica riflessione. In particolare, sono a favore di quanto ha detto il senatore Zanda in un'intervista concessa a Repubblica. Oggi il Partito democratico non sa più cos'è ". Parole dure, che però evidenziano bene lo stato in cui verte ora il partito di centrosinistra, confuso e dilaniato da lotte intestine.

" Non lo sanno loro ", rimarca De Benedetti. "Infatti lo si è visto in campagna elettorale. Hanno parlato contro gli altri, ma non hanno mai parlato di cosa proponevano loro. Non hanno mai nominato la parola 'giovani'. Per un partito progressista... non hanno mai nominato i giovani. Il partito, ad oggi, è totalmente una scatola che contine dei potentati, ma non ha né ideali, né idee ". Non viene perdonata, dunque, la distrastrosa campagna elettorale, priva di contenuti e mirata soltanto ad attaccare l'avversario.

Una bocciatura compleata, insomma, quella di De Benedetti. Bocciatura che, fra l'altro, non arriva solo da lui. Sono stati tanti ad aver demolito il Pd dopo queste ultime elezioni politiche.