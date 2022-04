De Luca irride l'inviato Rai: "Piagnerelli? Perché non mandare Allegri?"

Vincenzo De Luca ora prende di mira l'inviato Rai a Kiev. Il presidente della Regione Campania, nel suo monologo video del venerdì pubblicato su Facebook, ha praticamente sbeffeggiato il giornalista Ilario Piagnerelli, annoverandolo tra i corrispondenti televisivi "improbabili".

De Luca accusa Ilario Piagnerelli di aver filmato solo "detriti". "Per due mesi – ha detto De Luca – abbiamo avuto un corrispondente di Rainews da Kiev che si collocava davanti a detriti e macerie con dei tondini di ferro e pilastri diroccati" , ha detto De Luca, mancando totalmente di rispetto verso il giornalista che è recentemente tornato dall'Ucraina, dopo aver testimoniato con i suoi occhi gli orrori della strage di Bucha. Evidentemente quello è un dettaglio che dev'essere sfuggito al governatore della Campania, più impegnato a ironizzare sul cognome del giornalista piuttosto che valutare con obiettività il suo lavoro. "Si chiama Ilario Piagnerelli" , rivela De Luca che bacchetta la televisione pubblica per la scelta di inviare a Kiev un cronista con un simile cognome. "Già siamo in un teatro di guerra e, poi, mandiamo un giornalista di nome Piagnerelli. La Rai dovrebbe fare attenzione", ha tuonato De Luca che ha azzardato: "Allora mandiamo Allegri, Bevenuti, Piagnerelli… ". Il vulcanico presidente di Regione, già noto per questo tipo di dirette inaugurate quando era sindaco di Salerno, proprio non è proprio riuscito a digerire i servizi del giornalista di Rainews: " La sceneggiatura - ha ribadito - era sempre quella: i detriti. Magari sullo sfondo si vede gente che passeggia e va in bicicletta, ma Piagnerelli ci fa vedere sempre le macerie....".