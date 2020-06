De Luca risponde a Salvini: "Domani risposta congrua a somaro geneticamente puro"

" Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro ". Il presidente della regione Campania del Partito democratico, Vincenzo De Luca, ha commentato così quanto dichiarato in queste ore dal leader della Lega, Matteo Salvini, che chiedeva dove fosse "il signor De Luca", durante i festeggiamenti di ieri sera, in strada, a Napoli, per la vittoria della Coppa Italia. Il governatore campano non ha citato direttamente il segretario leghista, ma le parole sono sembrate indirizzate proprio a lui. Le polemiche si sono concretizzate dopo l'incontro sportivo, quando numerosi tifosi napoletani si sono radunati in piazza, nel capoluogo campano, per festeggiare il titolo. " Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al 'catenaccio', che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità ", ha aggiunto De Luca, commentando nel dettaglio la partita di ieri sera tra Juventus e Napoli.

Gli assembramenti di ieri

La partita si era disputata in uno Stadio Olimpico deserto, a Roma, ma la notizia della vittoria del Napoli, ieri notte, ha spinto centinaia di sostenitori della squadra guidata da Gennaro Gattuso in piazza. Così, tra fuochi d'artificio, bandiere e vari assembramenti, le strade di Napoli si sono riempite di persone che non hanno rispettato le norme di distanziamento sociale, utili a contenere i contagi da nuovo coronaivirus.

La polemica di Salvini

" Di fronte ai festeggiamenti mi domando dov'era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c'erano molte migliaia di persone. Sono contento per loro ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà ", aveva detto, questa mattina, il leader della Lega a Mattino Cinque. Da lì la risposta di De Luca.

L'Oms: "Sciagurati"