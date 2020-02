Delrio fa tremare il governo: "Così è meglio tornare al voto"

" Se non abbiamo la forza di fare quel cambiamento che protegga la società italiana, meglio essere seri e consentire che ognuno si misuri con il volere del popolo ". Graziano Delrio richiama alla compattezza dei giallorossi e lancia un messaggio chiarissimo: senza un obiettivo preciso e condiviso sarebbe meglio tornare al voto. Parole nette dopo giorni di infinite risse all'interno della maggioranza, con Italia Viva che più volte ha minacciato di sfilarsi dal governo e di presentare una mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede.

Il dem comunque spera che questo scenario non diventi mai concreto: " Da premier, Renzi non avrebbe accettato di lavorare in un clima di tale tensione. Credo che lui per primo sirenda conto che è urgente cambiare strada ". Ma Iv continua a parlare con toni rigidi, ponendo condizioni irricevibili. Perciò il fondatore di Italia Viva e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si incontreranno: " Mi auguro che il chiarimento sia definitivo. La scarsa crescita è la vera priorità. O la strategia è forte e c’è profonda unità del lavoro, o non si esce da questa crisi ".

"Conte cambi passo"

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il capogruppo del Partito democratico a Montecitorio ha spiegato quali sono gli step che a suo giudizio il premier dovrebbe fare per blindare la legislatura: innanzitutto dovrebbe mettersi al lavoro per " fare in modo che si entri in una fase molto più fattiva, non siamo più nel momento dei rinvii ". Serve dunque una sintesi dei tavoli di lavoro: " Il Pd, lealmente e seriamente, ha portato delle proposte chiare su scuola, rivoluzione verde, semplificazione, nuova economia, riduzione delle diseguaglianze, crescita demografica ". Dunque dall'avvocato si aspettano " non promesse, non un libro dei sogni, ma una scaletta seria e concrete ".