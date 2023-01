La deriva criminale di Milano. Ex modella legata e rapinata

Truffe, rapine, furti. Quasi ogni giorno un episodio da raccontare, l'ultimo nella notte tra giovedì e venerdì con un'influencer milanese immobilizzata e rapinata nella sua casa in zona Porta Romana da una banda di balordi che le hanno svuotato due casseforti. A Milano è sempre più allarme sicurezza.

Soltanto una manciata di giorni fa, tanto per ricordare gli ultimi fatti, all'amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici spa Alessandro Del Bono, marito dell'ex modella Afef Jnifen, è stato strappato dal polso un orologio da 40mila euro dopo che un uomo con un casco integrale ha spaccato il vetro della sua Ferrari con il calcio di una pistola mentre rientrava a casa in zona Corso Monforte. Il giorno dopo è toccato ad un'anziana ereditiera appartenente ad una storica famiglia di imprenditori aeronautici lombardi, i Caproni, privata di un'ingente somma da un giovane che è andato in casa sua, nei pressi del Duomo, dopo averla contattata al telefono convincendola che il figlio era stato arrestato in seguito ad un incidente e che servivano 12.500 euro per una liberazione su cauzione.

Alle 3.15 di venerdì, invece, è stata Roberta Martini, 48 anni, ex modella e imprenditrice nel campo della moda, a vivere un'avventura da incubo. L'influencer, molto seguita su Instagram con quasi 500mila follower, è stata rapinata in casa da tre malviventi che parlavano con accento dell'est Europa e che l'hanno costretta ad aprire le due casseforti. I ladri, con il volto coperto da un passamontagna, sono riusciti ad introdursi nell'abitazione da una finestra al piano terra, dopo aver divelto le inferriate. Sapevano come muoversi e probabilmente conoscevano le abitudini della donna, che in quel momento era sola in casa. «Se stai buona non ti succede nulla», le è stato detto. E lei non ha opposto resistenza, mostrando dove nascondeva il denaro e gli oggetti preziosi. Poi è stata immobilizzata con delle fascette da elettricista ai polsi. Segno che i ladri non erano degli sprovveduti. Il bottino del colpo è stato di oltre 5mila euro in contanti e vari gioielli in oro, il cui valore è ancora da quantificare. Un incubo durato oltre un'ora, durante il quale l'ex modella è riuscita per quanto possibile a mantenere la calma. Racconta di aver sentito una mano sulla bocca mentre dormiva, con uno dei tre che le diceva che non le sarebbe accaduto nulla se non avesse reagito. Così, nonostante la paura, la Martini ha detto loro di prendere ciò che c'era nelle casseforti, senza mettere a soqquadro la casa. «Tutto sommato sono stati ladri gentiluomini: non mi hanno fatto del male, mi hanno tenuto chiusa in una stanza con uno di loro che mi ha anche soccorso quando sono svenuta», racconta. A colpo ultimato i ladri le hanno tolto le fascette lasciandole il telefono in una stanza al piano superiore. E hanno acceso la Tv perché si rendesse conto del trascorrere del tempo, intimandole di non chiamare aiuto prima di 20 minuti. La donna ipotizza che le sue abitudini siano state studiate e che sia stata osservata mentre entrava e usciva a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Gli investigatori della squadra Mobile di Milano stanno cercando di rintracciare i tre basandosi sulla testimonianza dell'ex modella e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.