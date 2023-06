Il destino di Wendy: dopo gli avi, il marito

La «maledizione del Titanic» sembra non dare tregua a Wendy Rush, moglie del patron di OceanGate e pilota del sommergibile disperso nel Nord Atlantico durante l'immersione verso i resti del relitto. La donna, nata Wendy Hollings, ha sposato Rush nel 1986, è l'attuale direttrice delle comunicazioni di OceanGate, e ha partecipato a tre spedizioni sul relitto del Titanic. Ma è anche la pronipote di due vittime del transatlantico inabissatosi nel 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg. Si tratta di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe considerati tra le persone più ricche a bordo della nave, come riporta il New York Times.

Lui, nato nel 1845 e morto a 67 anni, era un magnate della vendita al dettaglio e comproprietario dei grandi magazzini Macy's. Dopo una visita nella nativa Germania, Isidor e Ida stavano tornando negli Stati Uniti con due domestici, John Farthing ed Ellen Bird (solo quest'ultima riuscì a mettersi in salvo) e, pur se solitamente viaggiavano su navi tedesche, in quel caso non seppero resistere al fascino del Titanic. La coppia è conosciuta soprattutto per la sua tragica storia d'amore: i sopravvissuti hanno ricordato di aver visto Isidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio del Titanic finché tutte le donne e i bambini non fossero saliti e Ida, sua moglie da 40 anni, si rifiutò di scendere dalla nave senza il marito. Così i due furono visti abbracciati sul ponte mentre il transatlantico affondava.

Una versione romanzata di questa scena è stata rappresentata anche nel film cult del regista James Cameron del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Tra le drammatiche immagini di «Titanic» con il transatlantico che sta affondando, c'è anche un'inquadratura che mostra una coppia di anziani abbracciati a letto mentre la loro cabina viene sommersa dall'acqua. Secondo gli archivi del Nyt, il corpo di Isidor fu recuperato in mare circa due settimane dopo il naufragio, mentre i resti di Ida non furono mai ritrovati. Wendy Rush discende da una delle figlie degli Straus, Minnie, che sposò Richard Weil nel 1905. Il loro figlio Richard Weil Jr diventò il presidente di Macy's New York, e il figlio di quest'ultimo Richard Weil III - secondo il direttore esecutivo della Straus Historical Society Joan Adler - è il padre di Rush. Secondo la pagina LinkedIn della moglie del Ceo di OceanGate, le sue spedizioni al relitto del Titanic sono state condotte nel 2021, 2022 e l'ultima quest'anno.

I resti della nave, che si trovano a circa 600 chilometri dalle coste dell'isola canadese di Terranova, adagiati a 3.800 metri di profondità sul fondo dell'Atlantico, sono stati scoperti nel 1985 durante una spedizione guidata dal ricercatore Robert Ballard. Nel 2012 il relitto è stato nominato patrimonio mondiale dell'Unesco e continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati, alcuni dei quali sono disposti a sborsare cifre astronomiche (la missione sul Titan ad esempio costava 250mila dollari) pur di avere l'opportunità di osservare i resti con i propri occhi.