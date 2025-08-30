Destituita la premier Shinawatra. "Troppo gentile col leader cambogiano"

La Corte Costituzionale thailandese ha destituito la premier sospesa Paetongtarn Shinawatra e il suo governo per la gestione del conflitto di confine con la vicina Cambogia. I nove giudici hanno stabilito che la premier non ha rispettato gli standard etici richiesti alla sua figura durante una telefonata di giugno con il potente capo del Senato cambogiano Hun Sen, trapelata online, nel quale si mostrava troppo gentile con la controparte.

Paetongtarn Shinawatra si difende sostenendo di aver fatto il suo meglio per il Paese. "Era mia intenzione agire nell'interesse del Paese, non per profitti personali, ma per le vite delle persone, civili e soldati compresi", ha detto ai giornalisti dopo la sua destituzione. Paetongtarn Shinawatra ha ammesso di "riconoscere il verdetto" della Corte Costituzionale, con "il dovuto rispetto per il sistema giudiziario" e ha annunciato il suo "sostegno alla prossima amministrazione". "Ora dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, tutti, governo, opposizione e popolazione. Tutti dobbiamo unire le forze per la stabilità politica".

Paetongtarn Shinawatra è il quinto premier destituito dalla Corte Costituzionale in 17 anni, "un altro brusco cambiamento politico per la Thailandia", come dice lei stessa.

Il primo ministro ad interim Phumtham Wechayachai, membro del partito Pheu Thai, ha affermato in una conferenza stampa che sarà nominato il prima possibile un candidato premier, esprimendo fiducia nell'unità dell'alleanza di governo. Phumtham non ha fatto nomi del successore della premier uscente, ma la stampa locale dà per favorito l'avvocato ed ex ministro della Giustizia Chaikasem Nitisiri, 77 anni.