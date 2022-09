"Il dialogo va tenuto aperto". Bettini punta ancora su Giuseppi

Certi amori non finiscono. A settimane di distanza dalla rottura tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Goffredo Bettini continua a rimpiangere Giuseppi. La caduta del governo guidato da Draghi ha spinto Letta ad archiviare l'area giallorossa, puntando sull'ammucchiata con Calenda (per qualche giorno, si intende), Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Ma per diversi esponenti dem il dialogo con i pentastellati prima o poi riprenderà.

"Per me la rottura con Conte è stata molto dolorosa. Ho aiutato Letta in tutti i modi per evitarla" , l'analisi di Bettini ai microfoni del Manifesto. Il 69enne ha ammesso le colpe dell'autoproclamato avvocato del popolo, ma a suo avviso alzare i toni del conflitto non serve a nessuno. L'obiettivo è battere l'unico grande rivale: "L'avversario è la destra", il mantra della sinistra.

Bettini ha rimarcato che Conte ha posto e pone spesso temi simili a quelli del Pd, a partire dal reddito di cittadinanza "che va mantenuto e migliorato" . E il dem non chiude le porte a nessuno per gli scenari post-voto: "Dopo il voto si farà ciò che il voto stesso suggerirà di fare. In ogni caso mai rifaremo un governo con Lega o Fratelli d’Italia. È finita la fase dell’emergenza, deve tornare la politica a governare i conflitti. Con Conte sarà possibile riaprire il dialogo? Il dialogo va tenuto aperto con tutto il campo democratico".