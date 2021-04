Lamorgese e il "boom" nel 730: ecco quanto guadagna adesso

Non risultano ancora depositate, nè tantomeno quindi note, le dichiarazioni di redditi e patrimoni del presidente del consiglio Mario Draghi e di tutti i ministri non parlamentari che compongono il nuovo esecutivo. Non dovrebbe, tuttavia, mancare troppo tempo, visto l'obbligo di pubblicazione di tali dati: il termine ultimo a disposizione per i diretti interessati è quello del prossimo 13 maggio.

Luciana Lamorgese

Ciò nonostante, c'è chi ha deciso comunque di muoversi in anticipo rispetto ai colleghi, e di depositare quindi le dichiarazioni patrimoniali e reddituali poche settimane dopo l'insediamento del nuovo esecutivo guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea. Si tratta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che dichiara, come riferito da "Il Tempo" un reddito complessivo di 230.357 euro lordi. Una cifra in netta crescita, pertanto, rispetto a quanto dichiarato dalla stessa titolare del Viminale lo scorso anno, quando "si fermò" a 162.713 euro. Un reddito che, stando a quanto riferito dal quotidiano, è il risultato di un assegno pensionistico pari a 149.130 euro e dallo stipendio di ministro (80.030 euro).

Effettuando un raffronto coi dati dell'anno precedente, Lamorgese ha ceduto nel luglio 2020 al segretario di un circolo del Pd un immobile in comproprietà di via del Casaletto (Roma) che aveva ricevuto in eredità. Tra le cessioni (aprile-maggio 2020) anche 1035 azioni di "Restart Siiq", 1035 di "Aedes Siiq" e i 9200 derivati connessi a tali pacchetti azionari.

Mario Draghi