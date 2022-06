Dietrofront del governo: ai seggi senza mascherina

"Fortemente raccomandate". Queste le nuove indicazioni che arrivano dal Viminale sull'uso delle mascherine in vita del voto di domenica prossima che riguarderà 5 quesiti referendari sulla giustizia e il rinnovo di 978 consigli comunali.

Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, ha diramato una circolare per informare i prefetti dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, dell'"addendum" al Protocollo sanitario e di sicurezza dell'11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. L'addendum, "in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso" , prevede l'uso " fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto". Si prega, dunque, i prefetti di "attivare e sensibilizzare immediatamente i sindaci a osservare le anzidette indicazioni, invitandoli anche a dare massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio".