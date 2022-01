"È in difficoltà", "Vecchia politica". Alta tensione tra Pd e 5S

C'è aria tesa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico in prossimità dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Il fronte giallorosso si presenta ancora sfaldato a un appuntamento così cruciale, uniti solo dall'unico obiettivo di affossare la candidatura di Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore a far scaldare gli animi tra M5S e Pd sono state le parole di Goffredo Bettini, che al Corriere della Sera ha affidato alcune delle sue posizioni sulla partita per il Colle e sull'alleanza nazionale con i grillini. Dichiarazioni a cui è seguita una levata di scudi dalla galassia 5 Stelle.

Le parole di Bettini

L'esponente del Partito democratico, parlando di una serie di ipotesi da spendere per il Quirinale, non ha nascosto che i pentastellati potrebbero mettersi di traverso se si dovesse presentare la possibilità Giuliano Amato: " Rischio concreto, da verificare ". E poi, in riferimento alla tenuta del gruppo del Movimento targato Giuseppe Conte, non ha nascosto alcuni aspetti critici. " È in un momento di notevole difficoltà. Uomo leale, che apprezzo: ma più leader di governo, che capo di un partito ", si legge sul Corriere.

È stato poi lo stesso Bettini a fare marcia indietro, precisando la situazione a Tpi per evitare fraintendimenti: " Ritengo il lavoro che sta svolgendo Giuseppe Conte prezioso per il suo movimento e per la stabilità della democrazia italiana. Stimo Conte umanamente e politicamente ". Ma il dietrofront non è servito a calmare le acque agitate.

L'ira del M5S

Non sono tardate ad arrivare le repliche dal mondo grillino. Dalle parole dei 5 Stelle non può passare inosservata una certa irritazione alla luce della presa di posizione di Bettini. Fonti interne fanno sapere all'Adnkronos che il leader del Movimento sarebbe " adirato ", irritato o comunque infastidito per il colloquio dell'esponente dem pubblicato questa mattina sulle pagine del Corriere.

Un sentimento d'ira che pare serpeggiare anche tra i vertici del M5S: non è stata gradita né la fuga in avanti sul Colle né le parole riservate a Conte. Un'uscita inaspettata e che ha colto di sorpresa molti, visto il rapporto di amicizia e stima che lega i due ormai da tempo. Le reazioni seccate sono una logica conseguenza. " La verità è che oltre alla gente comune anche tutti i politici riconoscono Conte come uomo leale. Ma è proprio la lealtà che spesso manca in quelli di lungo corso, abituati ai giochini della vecchia politica... ", riferisce una fonte autorevole dei 5 Stelle.

Asse giallorosso in salita

La rabbia nel Movimento è tanta. A manifestarla è stato ad esempio il deputato Francesco Berti: " Non capisco perché Bettini sia così ascoltato dai vertici M5S. Spazio a energie nuove, in Parlamento e nei territori. A chi parla solo di strategie e relazioni, va preferito chi parla di temi e soluzioni ".

E non si tratta di una sola voce fuori dal coro. Gli ha fatto eco Riccardo Ricciardi, vicepresidente pentastellato, che si dice perplesso dalle dichiarazioni di Bettini: " Gli altri partiti, da sempre, giudicano le dinamiche del Movimento come se fosse un partito tradizionale, preda di correnti e personalismi. Hanno sempre sbagliato e sbagliano anche ora ".