La distensione tra i fratelli. E Harry rinvia il ritorno in Usa

Prove tecniche di distensione tra il principe Harry e il principe William. Il funerale del nonno Filippo ha offerto ai due fratelli l'occasione di rivedersi per la prima volta dopo la bomba mediatica sganciata dai duchi di Sussex con l'intervista a Oprah Winfrey. Da allora tra Harry e la sua famiglia d'origine era sceso il gelo e fino a ieri non c'erano state né lettere né telefonate chiarificatrici. Anche alla cerimonia funebre del duca di Edimburgo i due erano sembrati distanti. Le telecamere li avevano inquadrati mentre camminavano divisi da un cugino - sembra proprio su richiesta di William - gli occhi fissi in avanti, mai un cenno o uno sguardo di complicità. Una volta concluso il funerale però, mentre la folla tornava a piedi al castello, Harry aveva raggiunto la cognata Kate che con grande abilità diplomatica aveva scambiato qualche parola con lui per poi farsi da parte e lasciare che il marito potesse parlare con il fratello. Solo un breve scambio che è poi sfociato in una lunga conversazione alla presenza del padre Carlo. Certo non si può dire che le relazioni tra i due siano ora idilliache, perché c'è molto risentimento da parte del duca di Cambridge, dopo quanto detto da Harry alla Winfrey. Non dev'essere facile ascoltare il sangue del proprio sangue dichiarare al mondo che si è «intrappolati» nell'istituzione monarchica senza poter replicare. Sembra che William sia ancora furioso per come si è comportato Harry che, oltre all'intervista, ha poi anche diffuso i contenuti di conversazioni private avvenute tra lui e il fratello. «William ha bisogno di potersi fidare nuovamente di Harry, deve essere sicuro che quello che si dicono rimarrà privato» hanno dichiarato fonti vicine a William. E sicuramente il duca di Cambridge appare come il membro della famiglia più cauto nei confronti di una piena riconciliazione, cosa che invece desidera il principe Carlo che soffre molto per la frattura tra i suoi figli. Dopo Kate, è infatti stato proprio Carlo a fare da rompighiaccio, invitando William a chiarirsi con il fratello. Harry vorrebbe fare pace, tanto che ha deciso di fermarsi qualche giorno in più e non solo per stare vicino alla Regina che proprio ieri compiva gli anni. Pare che nei prossimi giorni i due fratelli si rivedranno prima che Harry faccia ritorno a Los Angeles dove l'aspetta la moglie Meghan, in attesa di una bimba.