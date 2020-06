Dl Elezioni, il "pasticcio" in Senato era voluto?

Ormai il Dl Elezioni è divenuto legge, ma ha avuto un iter insolitamente travagliato. La votazione finale dell'Aula del Senato si è dovuta ripetere a causa di un banale errore tecnico sul numero legale che sarebbe dovuto essere fissato a 150 anziché a 149, come in realtà è avvenuto giovedì.

Le assenze in seno alla maggioranza giallorossa, spiega il quotidiana Italia Oggi, avevano fatto mancare il numero legale, ma per via dell'errore tecnico si era votato lo stesso: 147 i favorevoli, i senatori Emma Bonino di +Europa e Matteo Richetti di Azione (il movimento fondato da Carlo Calenda), mentre le opposizioni non avevano proprio partecipato alla votazione. Il giorno seguente, invece, non ci sono stati intoppi e la legge che stabilisce l'election day per le elezioni Regionali e il referedum costituzionale sul taglio dei parlamentari (appuntamenti slitatti dalla primavera all'autunno causa Covid-19) è passato. Tra i banchi del Senato, però, ha iniziato a serpeggiare il dubbio che il mancato numero legale fosse voluto, ossia che i senatori giallorossi abbiano intenzionalmente mandato un "messaggio" al premier Giuseppe Conte.